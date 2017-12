Réagissez

Rachid Boudjedra à la librairie Libre pensée de Tizi Ouzou

Lors d’une vente-dédicace, organisée samedi à la librairie Libre pensée de Tizi Ouzou, où il a signé ses ouvrages La dépossession et Les contrebandiers de l’histoire, l’écrivain Rachid Boudjedra nous a déclaré que ses romans seront traduits en tamazight.

D’ailleurs, la traduction de L’Escargot entêté sera cette semaine sur les étals, a-t-il annoncé, avant de rappeler, par la même occasion, que tous ses livres sont autobiographiques, comme il a également estimé que Topographie idéale pour une agression caractérisée reste toujours son meilleur roman. «Il y a beaucoup d’abstractions dans mes livres. Je relate une vie et surtout une enfance très dure, mais ce n’est pas de la narration classique, c’est de la littérature universelle, où on utilise de la psychanalyse. Je m’inspire des œuvres de mes maîtres. D’ailleurs, j’ai été marqué, entre autres, par Marcel Proust. Je considère aussi que Kateb Yacine est le meilleur écrivain algérien.

Il s’est vraiment distingué avec Nedjma», a-t-il ajouté, avant de préciser qu’il met juste deux à trois semaines pour écrire un livre, dont l’histoire, a-t-il déclaré, tourne dans sa tête généralement pendant cinq ans. «Quand je décide de me mettre à l’écriture d’un roman, je travaille plus de 15 heures par jour», a-t-il révélé.

Par ailleurs, l’auteur de la Répudiation a souligné que «depuis 2000, il y a la montée d’une vague d’écrivains et cinéastes qui déforment l’histoire. Le complexe du colonisé, c’est la haine de soi. Critiquer son pays, c’est une bonne chose, mais le haïr, c’est vraiment inacceptable», a-t-il dit, avant d’affirmer qu’il n’a pas décidé de retirer le passage où il s’est attaqué à Boualam Sensal, Yasmina Khadra et Kamel Daoud dans son ouvrage Les contrebandiers de l’histoire, paru aux éditions Frantz Fanon. «Le passage en question ne sera pas retiré dans la deuxième édition du livre. Je ne sais pas qui a sorti cette rumeur. La justice tranchera sur l’affaire», a-t-il indiqué.