Réagissez

Scène du film iranien Nahid

La mer est démontée, grise. Il pleut. Il fait froid. Nahid, le dernier film de l’Iranienne Ida Panahandeh, est traversé de mélancolie.

Le film a été projeté, jeudi soir au théâtre régional Azzedine Medjoubi, en ouverture du 2e Festival de Annaba du film méditerranéen. C’est l’histoire de Nahid (Sarah Bayat), femme divorcée, qui vit seule avec son fils Amir Rezza (Milad Hasanpour), dans une ville située sur la mer Caspienne, au nord de l’Iran.

Ahmed, le père (Navid Mohammadzadeh), adepte de l’héroïne et des paris sur les matchs de football, ne reprend pas l’enfant mais impose à son ex-épouse de ne pas se ramarier. Un geste d’amour ? Nahid, qui rencontre Massoud (Pejeman Bazeghi), un hôtelier, semble retrouver de la tendresse auprès de lui, surtout qu’elle manque d’argent et que le locataire la soumet sous pression.

Nahid, interprète, passe parfois des nuits à taper et corriger des textes. Ahmed vient souvent récupérer l’enfant, rappelant à la jeune femme qu’il aime toujours. Amir Rezza, qui ne paraît pas trop attaché à la scolarité, suit son père dans les cafés où les hommes passent le plus clair de leur temps à jouer, à parier sur les jeux et à se battre.

Là, le regard de la cinéaste Ida Panahandeh, connue par la réalisation de documentaire, est réprobateur. L’homme est souvent dans une attitude négative. Ahmed en est l’exemple, lui le looser qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Ahmed, Masoud, Nahid et Amir Rezza se retrouvent à des moments différents sur la plage face à une mer incertaine, menaçante. Les vagues de la vie déferlent sur des existences tristes. Le bonheur ? Massoud et Nahid contractent «un mariage temporaire».

Tout s’accélère après. Mais Nahid ne cède pas, résiste à sa manière, refuse qu’on se mêle de sa vie, mais semble ne pas avoir prise sur les événements, ne sait pas où aller parfois, entraînant dans son incertitude son fils. D’où sa sensation de froid, dort à côté d’un réchaud. Le frère aîné de Nahid est toujours là à donner des ordres, à veiller sur «la réputation» de la famille. Dans le bureau de Massoud, la caméra de Ida Panahandeh se braque souvent sur un écran de surveillance.

Tout est sous contrôle. C’est du moins ce que suggère cette scène répétitive. Nahid achète un canapé rouge pour donner une couleur à son modeste appartement. C’est là une touche plastique de la cinéaste pour «casser» le gris dominant du film. Nahid rappelle parfois Une séparation, le film de Ashgar Farhadi (Oscar du meilleur film étranger en 2011). Dans les deux fictions, c’est la femme qui demande le divorce.

Et dans les deux films, un enfant est au milieu de l’histoire. Une histoire où il y a un croisement de sentiments, de ressentiments et de pesanteurs sociales. Alors Nahid, suite logique de Une séparation ? Possible. Le cinéma iranien pénètre l’univers de la famille pour évoquer les contradictions, parfois les espérances ou les questionnements, de la société iranienne contemporaine. Nahid, écrit par Arsalan Amiri, est un film qui tente péniblement d’éviter le discours féministe, tout en invitant à s’interroger sur le sort de la femme dans une société où l’homme a toujours le dernier mot.

Ahmed, le locataire, Massoud, le frère et le fils sont souvent dans des postures dominantes, font ce qu’ils veulent. La force de la fiction de Ida Panahandeh réside dans une mise en scène intelligente et subtile et dans un langage réaliste portant parfois de petites couleurs poétiques. D’où cette belle phrase dite par Nahid dans un rare moment où elle rit aux éclats : «Même les prisonniers ont droit à la promenade.» Il y a des prisons où les murs sont invisibles...