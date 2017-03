Mélissa Aït Ali sacrée Miss Michelet

Réagissez

Lors d’un concours de beauté, organisé à l’occasion de la Journée internationale de la femme, à Aïn El Hammam, à 50 kilomètres de Tizi Ouzou, Mélissa Aït Ali a été sacrée Miss Michelet.

Kaced Laeticia et Allouche Sihem ont été élues respectivement première et deuxième dauphines de cette édition, organisée par l’auberge de jeunesse de la localité. Mélissa Aït Ali s’est distinguée parmi 11 participantes qui ont pris part au défilé final de cette activité. Notons aussi que 25 jeunes filles étaient inscrites pour prendre part à la phase de présélection. D’ailleurs, il a fallu plusieurs séances de casting, à l’auberge de jeunesse, pour qu’enfin les organisateurs arrivent à présenter les filles qui ont défilé devant un jury composé de quatre dames et d’un homme. La tâche était loin d’être aisée, comme l’affirment les observateurs, qui constatent que les postulantes étaient aussi belles les unes que les autres. Le concours a duré tout l’après-midi du mercredi 8 mars.

Une occasion pour célébrer comme il se doit la Journée internationale de la femme. Jamais événement n’a drainé autant de monde dans une salle à Aïn El Hammam. Comme pour fêter leur journée à leur manière, les femmes de la région se sont rendues en masse à la salle omnisports de la ville où s’est déroulée cette élection. Près de deux mille personnes avaient envahi les gradins, les couloirs et la main courante, réservée pourtant aux officiels, les invités d’honneur et les proches des candidates. Les spectatrices ont eu également à apprécier, dans une grande ambiance, la voix du jeune chanteur Kamal Ouali et de quelques artistes locaux. Hormis cet événement qui a tenu en haleine le tout-Michelet, d’autres manifestations ont été concoctées à l’intention des femmes pour célébrer cette journée. A Aït Yahia, c’est la nouvelle association féminine, Azetta, qui s’est chargée d’organiser une journée récréative dans une salle des fêtes privée.