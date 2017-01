Réagissez

La maison Lahlou participe à la promotion des variétés de couscous traditionnels roulés à la main à base de différentes céréales.

La maison Lahlou a organisé hier à Alger une journée nationale de promotion des produits du terroir algérien à Dar Lahlou Safex. Le but, selon Sid Ali Lahlou, initiateur de cette manifestation, est de «faire connaître les produits du terroir, mais également les plats cuisinés à partir de ces produits locaux. Il s’agit également de rapprocher le consommateur du producteur, en rassemblant les différents exposants, issus de plusieurs régions, avec leurs variétés et leurs traditions». Un accueil des plus chaleureux a été réservé aux invités.

La maison Lahlou participe à la promotion des variétés de couscous traditionnels roulés à la main à base de différentes céréales : blé, orge, riz et maïs. Une gamme qui s’est enrichie avec les couscous aux plantes de fabrication artisanale afin de rester fidèle à la tradition ancestrale. Son sérieux et la qualité de ses produits lui ont valu plusieurs récompenses et prix en Algérie et à l’étranger, notamment la médaille d’or au concours du meilleur couscous en Italie en 2005.

Lors de cet événement, la recherche du bon goût a été le dénominateur commun des exposants. La société Glacéo propose des sorbets de fabrication artisanale aux fruits naturels, sans colorant ni arôme artificiels. Lors de la dégustation, on a apprécié la qualité gustative des fruits et des parfums authentique du café et du chocolat. Ifri Olive propose une huile d’olive de bonne facture originaire du village d’Ifri Ouzellaguen, contrée historique bénite par l’eau millénaire du fleuve de la Soummam et des majestueuses montagnes du Djurdjura. On a trouvé aussi de la confiserie et des pâtisseries maison comme celles de Karima L., qui a créé une petite activité, la Fontaine de chocolat.

A cette occasion, le collectif Torba a participé pour sensibiliser le consommateur algérien à revenir au respect de la terre, de la nature et de l’environnement. Leur constat est sans appel : il n’y a pas si longtemps, notre société était encore rurale et s’alimentait des produits agricoles cultivés dans nos terroirs, avec un régime alimentaire à base de céréales (couscous, mermez, chakhchoukha) agrémenté de légumes, pois chiches, plus rarement du l’ben, viande de mouton, huile d’olive vierge et des fruits locaux (figues, dattes, raisin).

C’est le régime méditerranéen, qui, aujourd’hui, perd du terrain du fait de l’évolution du mode de vie et de la mondialisation. Elle encourage la «permaculture», un mode de culture, intégrée à l’environnement utilisant les ressources locales et économisant le travail de l’homme et en réduisant la mécanisation. Cette nouvelle conception de l’agriculture, qui essaie de travailler en symbiose avec la nature et pas contre elle, comme c’est le cas de l’agriculture chimique, qui ne cesse de chercher des solutions contre la nature, en utilisant abusivement des insecticides, herbicides et fongicides.