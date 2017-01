Réagissez

Lyria (Algérie) et Safouane (Syrie) un duo d’enfer

Jusqu’au 9 février, la villa Abdeltif, à Alger, accueille une exposition de photographies intitulée «Makeda, Mixed Couples»

signée par la photographe française Aurore Vinot.

Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), cette exposition photographique regroupe une quarantaine de clichés réalisés exclusivement en noir et blanc. La photographe freelance Aurore propose aux visiteurs, à travers ses clichés grandeur nature, de découvrir les portraits croisés de quatre couples mixtes, rehaussés de quelques visuels des villes d’Alger et d’Oran.

Le concept de ce projet intéressant a été réalisé dans plusieurs pays, tels que l’Afrique du Sud, le Congo ou encore le Liban. Cette série de portraits à l’international tourne autour de la mixité culturelle et amoureuse à la fois. Cette série de photographies permet de découvrir des endroits avec leurs protagonistes, originaires, entre autres, de Syrie, d’Egypte, de Russie ou encore de France.

Comme l’explique si bien Aurore Vinot, ces couples mixtes sont un prétexte pour raconter un pays, une société, avec notamment ses contraintes et ses avantages. «Makeda Algérie explore les conventions sociales et analyse les balancements d’une société sur la mixité. Par ce lien charnel et trouble, j’ai décidé de réaliser mes premiers clichés de couples mixtes dans ce pays que j’affectionne tant qu’est l’Algérie. Makeda Algérie parle d’amour, mais aussi de racisme, d’appréhension et d’interdits.

Toutes ces histoires vécues comme très atypiques cherchent à dépasser mes tabous et à faire triompher le lien sentimental. Les portraits deviennent alors témoignage.» Ainsi, le profil et l’histoire de quatre couples mixtes sont mis en exergue, avec, cependant, un dénominateur commun : l’Algérie. Ces couples, qui se sont formés au gré du hasard ou d’une rencontre, ont tissé des sentiments nobles, qui ont abouti, pour la plupart, à des unions heureuses. Agée de 30 ans, Nassima est algérienne. Shehab est un Egyptien de 32 ans. Après une enfance passée entre le Koweït et l’Egypte, Shehab rencontre Nassima dans le cadre de son travail en Algérie.

Le couple décide de s’unir en 2009. Il est actuellement installé à Oran et parent d’un petit garçon. Sarah est une Algérienne de 25 ans qui a convolé en justes noces, en juin dernier, avec Clément, un Français de 28 ans. Le troisième couple est représenté à travers Dalila, 24 ans, et Amine, 27 ans. Dalila est de père algérien et de mère russe. Le couple s’est rencontré adolescent sur une plage à Oran. Après des études à Saint-Pétersbourg, Dalila décide de regagner Oran, pour mieux préparer son projet d’union avec l’homme de sa vie.

Enfin, le quatrième couple est représenté à travers Lyria, une Algérienne de 36 ans, et Safouane, un Syrien de 43 ans. Après une relation qui aura duré des années, le couple s’est marié. La photographe Aurore Vinot avoue qu’il était important pour elle que les couples lui montrent leur environnement. C’est pour cela qu’elle ne voulait pas réaliser de photos en studio ou en intérieur. «Je voulais que ces couples me dévoilent ce qu’ils traversent un peu tous les jours», dit-elle.

Pour rappel, la photographe est venue pour la toute première fois en Algérie en 2012 pour un travail axé sur le parcours d’un homme qui vivait en France, mais qui avait encore sa famille près de Tizi Ouzou. Elle n’avait pas réalisé de photos de couples, car elle était beaucoup plus dans une perspective d’interrogation, de rencontrer des personnes et voir comment cette mixité était ressentie dans les collections et que cela va permettre de comprendre ce dialogue interculturel qui est parfois un peu compliqué.

La photographe revient deux ans plus tard pour démarrer les shooting, les prises de vue entre Alger et Oran. Aurore Vinot avoue que cela n’a pas été facile pour les couples de se dévoiler. Cette spécialiste des clichés espère après Alger déplacer cette exposition à Oran et pourquoi pas à l’international. Sinon, le projet Makeda se poursuivra avec la partie congolaise. En effet, elle s’envolera, prochainement, à Brazzaville et à Pointe noire pour essayer de montrer d’autres histoires similaires de couples.