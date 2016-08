Réagissez

Le cinéaste canadien Arthur Hiller, qui fut président de l’Académie qui décerne les Oscars, est décédé mercredi à Los Angeles de mort naturelle à l’âge de 92 ans, a annoncé l’organisation qu’il a présidée dans les années 1990.

Il avait notamment réalisé Love Story (1970), un long métrage pour lequel il avait été nominé aux Oscars, ainsi qu’une trentaine de films, dont Les Jeux de l’amour et de la guerre (1964), ou encore The Man in the glass booth (1975). «Nous sommes profondément attristés par le décès de notre cher ami Arthur Hiller», a écrit Cheryl Boone Isaacs, présidente de l’Académie, dans un communiqué. «J’étais une membre du conseil pendant sa présidence et assez chanceuse pour constater aux premières loges son dévouement pour l’Académie et sa passion d’une vie pour la narration visuelle», a-t-elle ajouté. Né à Edmonton, dans la province canadienne de l’Alberta, le cinéaste a servi dans l’armée de l’air canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il embrasse ensuite une carrière de réalisateur, d’abord à la Télévision canadienne, avant de partir pour Hollywood.

Un militant pour les droits de la création et la préservation du film

Au crépuscule d’une carrière prolifique, il dirige le syndicat des réalisateurs de l’industrie américaine du cinéma (Directors Guild of America) de 1989 à 1993, avant de devenir le président de l’Académie (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) de 1993 à 1997. L’actuel président du syndicat, Paris Barclay, a décrit mercredi Arthur Hiller comme un «militant infatigable pour les droits de la création et un défenseur passionné de la préservation du film». «En tant que président du syndicat, Arthur était une figure paternelle chaleureuse et encourageante qui était profondément soucieuse du bien-être personnel et professionnel de chacun de nos membres», se souvient-il dans un communiqué. Arthur Hiller, père de deux enfants et grand-père de cinq petits-enfants, a reçu en 2001 le prix humanitaire Jean Hersholt pour ses activités caritatives, dans l’éducation ou les droits civiques.