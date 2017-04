Lounis Aït Menguellet dédicacera son nouvel album en primeur à Montréal

Réagissez

Les fans montréalais de Lounis Aït Menguellet seront choyés samedi prochain, le 29 avril, à l’occasion de la sortie de son nouvel album qui aura lieu le même jour en Algérie et en Europe. Le poète et interprète de la chanson kabyle le dédicacera en primeur à Montréal.

La séance se tiendra le lendemain de son concert prévu à l’Olympia de Montréal et qui se donnera à guichet fermé puisque l’organisateur a réussi à écouler les 1 400 places en un temps record.

Lounis Aït Menguellet a fêté récemment ses cinquante ans de carrière avec un concert grandiose à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf d’Alger devant 15 000 spectateurs après un autre au Zenith de Paris au début de l’année, devant près de 7 000 fans.

Avec une vingtaine d’album, le chanteur n’a encore rien laissé filtrer sur son nouveau produit. Sur son site on peut toutefois avoir une idée générale, mais qui laisse sur sa faim, de ce qui attend les amoureux de la musique et de la poésie kabyle.

A propos des chansons du nouvel opus, Tarik Aït Menguellet, le fils de Lounis, écrit : « Quand l’une est autobiographie, l’autre est un bel hommage à tous ceux qui ont suivi et accompagnent le poète depuis le début de sa carrière, à ceux qui ont pris et prennent le train en marche, ou ceux qui attendent à la prochaine gare. Lounis Aït Menguellet chante la désillusion, la nature et l’écologie, il chante la dualité de la vie. Il chante l’amour, il chante la jeunesse. Le temps qui passe mais qui n’a pas d’emprise sur le poète »

Lounis Aït Menguellet qui a célébré hier le printemps berbère par un concert à Sarcelles (France) prévoit une grande tournée en Algérie avec plusieurs haltes en Kabylie. Son passage à Montréal n’est pas le premier puisqu’il s’y est produit en 2012 et 2014.

Infos :

Quand : samedi 29 avril 2017 à partir de 14 :00

Où : Café Tikjda - 3882 Rue Bélanger, Montréal, QC H1X 1B6