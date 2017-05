Réagissez

Dans le cadre du Mois du patrimoine, le Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs (Bastion 23) accueille une exposition évolutive, qui s’étale du 27 avril au 29 septembre 2017 autour de la thématique «Djenan D’zaïr».

Cet événement, premier du genre, est dédié aux jardins d’Alger et sa périphérie, El Fahs, qui ont insufflé de l’inspiration aux artistes et fait asseoir une dimension culturelle dans la cité. Avec le concours du jardin d’Essai du Hamma, l’Association des beaux-arts d’Alger, le Centre des arts et de la culture a concocté une palette d’activités dans les palais mauresques 18 et 23 de ce lieu historique, où artistes-designers, plasticiens, sculpteurs, artisans dinandiers et céramistes, ainsi que musiciens et poètes sont invités, l’espace de cinq mois, à y faire une halte pour décliner leurs œuvres et produits inspirés de la convulsion joyeuse de la saison des amours.

«Nous avons choisi cette thématique ‘’Djenan D’zair’’, car ce lieu enchanteur (jardin d’Alger, ndlr) a toujours été une source d’inspiration pour les artistes et un espace de prédilection et d’intimité pour les peintres et poètes, notamment», dira le directeur de l’établissement, Boualem Belachehab, soulignant dans la foulée que les jardins, ces petits coins de paradis, participent au cadre de vie, voire constituent un «vecteur du développement du territoire».

L’enceinte du Centre des arts et de la culture sera habillée, à l’occasion, de plantes et espèces emblématiques d’Alger connus dans les jardins publics ou privés, depuis la période ottomane jusqu’à nos jours, en passant par l’époque coloniale, qu’avaient immortalisés dans leurs toiles les peintres-artistes orientalistes tels les Léon Cauvy, Auguste Renoir et autres Charles Théodore et Eugène Deshayes.

Le large public saura apprécier l’espace qui sera relevé également par une allée de senteurs, des horticulteurs qui égayeront la manifestation avec des compositions florales, ainsi que de nobles et fines fleurs de la Méditerranée, employées dans la distillerie artisanale.

Parallèlement à l’exposition, dont le vernissage a été relevé jeudi dernier, par la prestation d’un orchestre andalou de l’Association des beaux-arts, il est prévu un cycle de conférences consacrées à l’histoire du jardin et animées par des spécialistes en botanique et ethno-botanique, des ateliers de dessin et de peinture ouverts aux enfants, un concours de photos, un défilé de mode aux couleurs du printemps, ainsi que des floralies qu’aura à apprivoiser la ménagère.