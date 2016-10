Réagissez

L’écrivain et ancien journaliste, Saïd Seddik-Khoudja, publiera un nouveau roman qui sera dévoilé pour la première fois lors du Salon international du livre d’Alger. Intitulé La Graine du hasard, le livre est préfacé par notre collègue Salima Tlemçani et sera édité par les éditions El Amel.

Dans ce livre, Saïd Seddik-Khoudja rconte une histoire dense, pleine de rebondissements et de suspense, dont l’héroïne, Loubna, fille naturelle de Noudjoud, est la victime prédestinée d’une société sourcilleuse en apparence mais pleine d’intrigues et de basses besognes derrière le rideau. Noudjoud se lie avec un terroriste repenti qui lui promet le mariage et la pousse à subtiliser du port d’Oran une importante quantité de cocaïne.

Entre-temps, Loubna retrouve par hasard «son» père Daoud, membre d’une famille aisée algéroise en déclin, alors que sa mère est tuée par le repenti déçu de ne pas avoir eu la drogue promise. La petite fille, en partance chez ses grands-parents maternels, transporte la drogue dans son sac à son insu.

Tout s’enchevêtre alors autour de la fillette au viatique convoité. Daoud, le père qui s’ignore, poussé par une sorte d’appel du sang, l’accueille dans sa chambre, à l’insu de ses parents dans un jeu de cache-cache tragi-comique. Le repenti Hennou, harcelé et menacé par son patron, veut coûte que coûte récupérer la cargaison.

Ses tentatives, qui sont suivies par des policiers qui veulent remonter la filière et tenir le gros poisson, font tourner court le mariage de Daoud avec Mélina, fille d’un riche parvenu qui voulait, par ce mariage, redorer son blason. Le repenti est puni de mort par son patron, qui se charge lui-même de récupérer le butin. Et lors de son intrusion dans la maison des Djelloul, on découvre avec stupéfaction que le patron de la mafia locale n’est autre que l’ex-futur beau-frère de Daoud. Comme une revanche du destin, Daoud s’éprend de Sihem, sœur de Noudjoud et tante de Loubna, et l’épouse, au grand bonheur de cette dernière.

Dans sa préface, Salima Tlemçani écrit : «Dans ce récit, on retrouve tous les maux nés dans le sillage de la violence des années 1990, et de celle de la perte des valeurs. Dans un style facile à lire, l’auteur met en avant un tourbillon d’événements aussi tragiques qu’imprévisibles, au milieu duquel une petite fille s’accroche au destin d’un inconnu qui finira par lui offrir la famille dont elle a été privée.»