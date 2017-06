Lila Borsali ce soir à la salle Maghreb

Réagissez

La chanteuse et musicienne Lila Borsali animera, ce soir, un concert de musique andalouse à Oran, à la salle Maghreb (ex-Régent), à partir de 22 h. Le spectacle, «Il était une fois…à Grenade», entre dans le cadre des soirées ramadanesques qu’organisent l’Office national de la culture et de l’information (ONCI). Un communiqué parvenu à notre rédaction explique que le concert de ce soir ambitionne d’allier chants et contes de l’Alhambra, et fera, sans coup férir, voyager le public d’Oran à Grenade, «le temps d’une soirée avec Lila Borsali et son orchestre». A noter également que la première partie du concert sera assurée par l’artiste Amel Sekkak. .