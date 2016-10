Les trois lauréats honorés

Réagissez

Mohammed Dib

Pour cette 5e édition dont la récompense financière (un million de dinars) a été assurée par l’Office national des droits d’auteur (ONDA), les lauréats sont Mustapha Bouchareb, pour son roman La Fatwa (français) ; Karef Mohamed (arabe) et Louiza Aouzelleg (tamazight).

Dans une brève allocution, la veuve de l’auteur de L’Incendie, Colette, dira que «de son vivant, Mohammed Dib connaissait le projet du prix et avait donné son accord. En mon nom et en celui de mes enfants, je remercie l’association La Grande Maison pour la pérennisation de l’œuvre» de son défunt mari.

Fait nouveau et salvateur pour les organisateurs, dès la prochaine édition, le ministère de la Culture prendra financièrement en charge ce prix, selon M. Mihoubi qui précisera également que les prix Assia Djebar et Moufdi Zakaria seront à la charge de son ministère.

Pour cet événement, l’association La Grande Maison avait programmé, du 15 au 22 octobre, de grandes manifestations dont une résidence pour artistes sous le thème «Identité, diversité et brassage des cultures» ; un vernissage de deux expositions picturales ; des rencontres littéraires en hommage à Mohammed Dib sous l’intitulé «Littérature maghrébine post-coloniale et construction identitaire» ; conférence : «Le personnage féminin face au combat idéologique du moment», animée par l’écrivaine Leila Hamoutène et un spectacle théâtral Un legs qui nous parle présenté par l’atelier de théâtre de La Grande Maison).

En clôture et en l'honneur des lauréats du prix créé en 2001, un concert de musique andalouse a été donné par Lila Borsali et son orchestre sous le thème «Errances».