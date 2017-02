Les nouvelles technologies offrent au théâtre la possibilité de créer de belles pièces et d’intéresser le public

Réagissez

Plus de trente ans au service du théâtre, multipliant écriture, adaptations et réflexions, le dramaturge Mourad Senouci revient avec une nouvelle comédie intitulée Keddab.com.

- Votre prochaine comédie Keddab.com sera jouée au TRB bientôt, en langue tamazight. La pièce sera programmée pour quand ?

Il faut savoir que Keddab.com est un texte écrit en 2014, en dialecte algérien. La coopérative Les Nomades a souhaité le produire dans deux langues. C’est-à-dire en tamazight. J’ai tout de suite trouvé l’idée excellente, de ce fait, j’ai donné mon accord. En ce moment, c’est la version en tamazight qui est en phase de montage, dont la générale est prévue la mi-mars.

Juste après le lancement de cette version, la coopérative entamera le travail sur la version en dialecte algérien. Je pense qu’on se retrouvera vers le mois de mai avec deux productions à partir d’un même texte. C’est formidable ! J’ai déjà vécu cela avec l’expérience de la pièce Imraa min warek, qui a été, elle aussi, traduite et produite en tamazight.

Ce qui avait donné deux spectacles avec deux équipes différentes et deux approches de mise en scène différentes. C’était enrichissant à tout point de vue. En ce qui concerne Keddab.com, c’est Lynda Sellam qui mettra en scène les deux versions. Il y aura des comédiens différents pour chaque version. Les deux versions peuvent tourner en même temps, ce qui permettra de toucher plus de public et aussi d’apprendre plus. Je suis fier de vivre ce type d’expérience.

- Quel est le thème que vous avez traité dans cette nouvelle comédie ?

Il s’agit d’un époux qui mène une vie virtuelle parallèle, noyé dans des relations virtuelles grâce aux réseaux sociaux. Ce dernier n’arrête pas de mentir pour justifier à son épouse l’important temps qu’il passe face à son ordinateur et sa tablette. Ainsi que la gestion très spéciale de ses deux téléphones portable. Le public découvrira que le problème de ce monsieur, c’est qu’il a surtout oublié que son épouse est informaticienne de formation !

- Après dix ans de Metzouaj fi otla, vous réitérez dans la comédie. Loin d’être moralisateur, vous êtes un fin observateur de votre société...

Le choix du thème a une très grande importance dans ma démarche, il est lié à mon rapport à la pratique théâtrale. Si j’écris pour le théâtre, c’est avant tout pour être présent sur le terrain des idées. Le théâtre s’il est bien fait et si ses règles sont respectées permet un rapport très efficace avec la société. En ce qui me concerne, ma formation de sociologue, mon métier de journaliste, ma passion pour le théâtre et mon engagement dans le mouvement associatif, tout cela m’aide à mieux «écouter» la société, à rester collé à ses réalités, proche de ses mutations, questionnements et difficultés.

L’analyse de la société est nécessaire, c’est un travail à faire. Le bouleversement provoqué par les nouvelles technologies de communication offre au théâtre la possibilité de créer de belles pièces et d’intéresser le public. Répondre aux préoccupations du public est une nécessité si on veut l’intéresser à notre théâtre. La chorégraphie, les lumières doivent être utilisées pour mieux expliquer les idées et non comme artifices pour camoufler le manque d idées. Pour Keddab.com, l’idée est justement venue avec l’observation. J’ai remarqué que les couples commencent à vivre de nouveaux problèmes liés essentiellement à l’utilisation des nouvelles technologies.

J’ai mené des investigations qui m’ont permis de constater le nombre croissant de divorces à cause de ce nouveau phénomène de société. Je me suis dit que ça sera mon nouveau thème. Seulement, j’ai choisi de traiter ce sujet avec humour, c’est bien de rire sur nous-mêmes, sur le plan pédagogique ça permettra plus de recul... et sur le plan spectacle, car on est dans le monde du spectacle, ça permettra plus de plaisir. Rester attentif aux réalités et mutations de sa société est très important.

- Vous venez de participer à une rencontre internationale portant sur l’adaptation du roman au théâtre. Une démarche que vous maîtrisez. Qu’avez- vous abordé ?

Aux Emirats, j’étais invité à participer à un colloque international qui avait pour thème «L’adaptation du roman au théâtre». Les organisateurs étaient intéressés par mon expérience dans ce domaine, puisque j’ai déjà adapté trois romans au théâtre. D’abord L’attentat, de Yasmina Khadra qui est devenu Essadma, production du théâtre régionale d’Oran.

Puis il y a eu Imraa min warek, adapté du roman Ountha essareb, de Waciny Laaredj, et qui a intéressé trois théâtres publics en même temps. Puisque le TNA et le TRA de Annaba ont coproduit la version dialecte avec une mise en scène de Sonia. Quant au théâtre de Béjaïa, ils ont produit la version en tamazigh sur une mise en scène de Omar Fetmouche. Aussi, il y a eu l’adaptation du roman Pierre patience, de Atiq Rahimi et qui est devenu Hadjrer essabr. Au colloque, j’ai expliqué le pourquoi de certains de mes choix.

Comment mes adaptations à partir du roman ont intéressé la recherche universitaire, puisque pour le moment il y a déjà 12 mémoires et thèses qui ont pris mes textes comme sujets de recherches (licence master et doctorat). J’ai abordé l’impact sur le public, et les retours de la presse nationale et internationales pour certaines adaptations et aussi des différents prix obtenus comme ça été le cas pour Imraa min warek.

- Quels échos vous viennent des artistes arabes justement ? Ont-ils une connaissance de ce qui se fait en Algérie ?

Partout dans le monde arabe, le théâtre algérien est très respecté et jouit d’une très bonne réputation. Il faut reconnaître que c’est le fruit du travail fait par nos aînés et nos repères, tels que Abdelkader Alloula, Ould Abderrahmane Kaki, Kateb Yacine... Maintenant, c’est aux nouvelles générations de préserver cette belle image.

Il ne faut pas dormir sur ses lauriers, le théâtre dans le monde arabe bouge et évolue très vite. Même dans les pays du Golfe, il y a une vraie dynamique, beaucoup de moyens sont investis. Je crois qu’on ne doit pas continuer de vivre sur nos acquis historiques. On doit travailler si on veut se maintenir avec les pays qui sont à l’avant-garde du théâtre arabe.

- Que pensez-vous du Festival du théâtre arabe qui a été organisé en janvier à Oran ?

Je trouve l’organisation du Festival du théâtre arabe en Algérie et à Oran, comme une excellente chose. Surtout qu’Oran a été privée pendant longtemps de l’organisation d’événements dédiés au théâtre. Pourtant, elle a tous les atouts, lui permettant d’être l’hôte du théâtre. Sinon pour le contenu du festival, je ne peux pas me prononcer pour la simple raison que j’étais aux Emirats lors de sa tenue.

J’aurais aimé rester à Oran, m’impliquer dans les ateliers de formation, les débats, mais la partie algérienne chargée d’inviter les Algériens a apparemment «oublié» de m’inviter. Je trouve cela normal, l’oubli est un signe de vieillesse et ces personnes font déjà partie d’un récent passé qui a fait trop de mal au théâtre algérien.

- Que pensez-vous du chaos qui subsiste dans certains théâtres dans les wilayas ?

Je pense que notre vrai drame, c’est de toujours aller d’un extrême à un autre. On fait rarement dans l’équilibre, la juste mesure est souvent absente. On est passé, en deux à trois ans, de la production théâtrale à coups de milliards, comme ça était le cas pour des pièces montées et jouées moins de 20 fois lors de certains événements, à laisser des travailleurs de théâtre sans salaires pendant plus de deux mois comme cela a été le cas pour les travailleurs du théâtre de Béjaïa.

Il y a des jeunes qui, pour leurs premières expériences théâtrales, ont eu des contrats de 40 millions de centimes pour une diffusion maximale de 30 représentations. Est-ce qu’on va continuer de s’échanger les accusations ou doit-on réfléchir à trouver les solutions pour une nouvelle perspective ? Je pense que la sagesse est nécessaire. C’est le moment de poser les vraies questions.

On doit savoir gérer les virages pour éviter les dérapages. Il faut trouver les solutions de fond, des idées nouvelles. Trop d’argent a été nuisible pour le théâtre, et le peu d’argent peut également tuer le théâtre. On doit trouver la juste mesure. Ceux qui aiment le théâtre continueront à le pratiquer et ceux qui sont venus au théâtre pour l’argent partiront, car le théâtre doit faire partie d’un projet de société, ce n’est qu’ainsi qu’il connaîtra ses objectifs.