To The stopover (Voir du pays) des Françaises Muriel et Delphine Coulin, en compétition officielle au 38e Festival international du film du Caire, dévoile ce que peuvent être les maladies post-traumatiques de la guerre.

Ce n’est pas un film thérapeutique pour expliquer les ravages des violences des terrains opérationnels, déjà connus, mais un drame psychologique, plutôt bien mené, qui fouille dans ce qui n’est pas dit, ou peu dévoilé, sur les vivants qui reviennent des batailles l’âme morte. De retour en France, après «une mission» de six mois en Afghanistan, Marine (Soko), Aurore (Ariane Labed) et Fany (Ginger Roman) et leurs camarades masculins font une hâlte dans un hôtel de luxe à Chypre.

Le choix d’une station intermédiaire sur le chemin du retour est un symbole. Pour les officiers de l’armée, «la station chypriote est «un sas de décompression». En fait, il s’agit d’un sas de protection. La reprise de la vie normale, après des mois passés à éviter les tirs de «l’ennemi» et à essayer de rester en vie, n’est pas facile, voire compliqué. Ce que les haut gradés ne disent pas, préférant évoquer «la fierté de la nation», «la défense des valeurs de la démocratie». «Chypre est à 100 km du Liban et de la Syrie, pourtant c’est l’Europe. Vous êtes dans la partie grecque de Chypre.

Et la Grèce est le berceau de la démocratie. Démocratie que vous êtes partis défendre en Afghanistan», raconte un officier aux soldats qui, dans l’avion, avaient les yeux bandés. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les termes «pourtant» et «démocratie». Faites également tous les parallèles possibles avec les vérités virtuelles et la réalité du terrain en Afghanistan, mais le discours de l’officier épouse les thèses «politiquement correctes», indiscutables pour les hommes de troupe.

C’est à ce niveau- là que le film des sœurs Coulin n’est pas banal, mérite toute l’attention. Donc, pas besoin de voir des images réelles de combat en Afghanistan, puisque les «missions» peuvent se démultiplier partout en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est...Les jeunes militaires sont soumis à des séances de débriefing, assistés de 3 D pour «revivre» les batailles et raconter ce qui s’est passé. Des psychologues mènent la discussion, posent les questions, veulent savoir ce qui s’est passé.

Le but : «Oublier la guerre.» Au fil des séances, qui deviennent pénibles pour certains soldats, des petites vérités commencent à émerger. Mais est-ce que l’armée aime la vérité ? Sinon à quoi sert «le secret militaire»? L’intelligence du scénario, construit à partir du roman de Delphine Coulin, fait que les femmes militaires sortent du décor fatalement trompeur de l’hôtel et l’univers invisiblement hostile de leurs camarades, pour aller s’amuser avec deux jeunes Chypriotes. Les autres soldats se sentent «touchés» dans leur dignité d’hommes, retournent leur agressivité contre les femmes, sorties retrouver «la vie» en dehors d’un cadre supposé être confortable. «Vous êtes contre tout le monde, les touristes de l’hôtel, les Chypriotes. Vous êtes toujours à la recherche de l’ennemi», lance Aurore à son agresseur. Toute la logique des guerres «mondialisées» est résumée dans cette phrase. Mais, il n’y pas que «l’ennemi extérieur».

Le film des sœurs Coulin évoque également le regard méprisant et sexiste qu’a l’homme qui vit dans «le monde libre et civilisé», sur la femme, même quand elle porte l’uniforme militaire et combat à ses côtés. Et comme pour The hurt locker, de l’Américaine Kathryn Biglow, la fiction The stopover rappelle une terrible vérité : la guerre change les êtres humains, les transforme en monstres souriants, en tueurs en sursis. The stopover, une coproduction franco-grecque, est l’un des rares films occidentaux à s’intéresser à l’armée et ses missions «démocratiques».

La mise en scène, née d’une rencontre entre une romancière et une cinéaste, est simple, les personnages bien dessinés, sincères, vrais. Le jeu de soko, Ariane Labed et Ginger Roman est parfait. Les images remplacent souvent les dialogues pour montrer la détresse et la tristesse des soldats malgré le soleil de Chypre (île divisée en deux) et la splendeur de la mer Méditerranée, où se concentrent les conflits !