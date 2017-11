Réagissez

Tarik Djerroud, directeur des édition Tafat, à...

Les allées du Salon international du livre d’Alger, qui se tient du 26 novembre au 5 novembre à la Safex, sont un «labyrinthe livresque» bondé de monde.

Un round-up à travers cette foire atteste -hormis le manuel scolaire, le best-seller par excellence, car c’est un investissement parental sur l’avenir de leurs enfants- qu’une bonne partie des visiteurs s’intéressent aux ouvrages religieux, théologiques, de spiritualité…

Disponibles à foison dans les stands locaux et des pays arabes. Et ce, en quantité industrielle, reliés, aux dorures et au lustre clinquant. Un travail d’orfèvre, normalement très onéreux. Ils sont bradés à outrance, surtout exonérés de taxes douanières pendant toute la durée du SILA. Quel pays arabe peut soutenir une telle quantité exponentielle ? (suivez mon regard). Mais cela, n’est que l’arbre qui cache la forêt. Dans cette «ruche», un chassé-croisé se départit de ce stéréotype. Un lectorat itinérant, mais qui marque sa présence. Une tendance lourde qui se démarque. Celle relative aux belles lettres, romans, culture générale, ouvrages scientifiques très pointus, essais, dictionnaires, ainsi que ceux ciblés, portant sur la santé, la médecine douce, les plantes médicinales, le bien-être, la cuisine «bio» ou «vegan» et autre interprétation des rêves…Chacun cherche son bonheur «script ou cursif».

Editer, un acte militant

Qu’on soit baby boomer ou jeune, on observe des haltes pour découvrir, caresser, compulser des livres, comparer et s’imprégner de cette ambiance livresque. C’est à la fortune du pot. Le livre demeure tributaire de la bonne santé financière des bourses.

Car inaccessible et onéreux. Mais il suffit de bien chiner pour tomber sur de bonnes affaires. Par exemple, le frais émoulu roman de la nouvelle coqueluche de la littérature, Kaouther Adimi, Nos richesses, au stand Barzakh est proposé à 600 DA, chez Casbah, Nomade de Farida Sellel, 500 DA, chez Al Kalima, un beau-livre intitulé Tahar Djaout, une mémoire mise en ligne est cédé à 1000 DA contre 3000 DA, le livre Le Roman des pôv’ cheveux à 600 DA et les romans de poche entre 200 et 300 DA. «Je travaille à perte pour perpétuer le métier d’éditeur et conserver les lecteurs. Il faut aider les étudiants, les jeunes, les gens qui ne peuvent pas se permettre d’acheter des livres…», soutiendra Naïma Beldjoudi, éditrice d’Al Kalima.

Au stand Hibr éditions, aussi, on propose, par exemple, Le Prophète de Khalil Gibran à…350 DA. Un livre de très bonne qualité avec une estampille : «Danger, le photocopiage tue le livre.» Ils sont nombreux ceux qui ne rentrent pas dans leurs sous. Tarik Djerroud, auteur-éditeur des éditions Tafat, à Béjaïa, se démène pour exercer son métier. Il édite en français, en tamazight et en arabe. Il publie en format 21/21 des auteurs comme Mohamed Fellag, Noureddine Louhal, Nacer Boudiaf ou encore Amin Zaoui. Et leurs ouvrages sont entre 400 et 500 DA. «Quand un livre coûte 1000 DA, je le scinde en deux tomes à 500 DA l’unité. Donc, c’est pour faciliter l’accès à la lecture pour toutes les bourses. Un achète le premier tome et dans trois mois le second. Parce qu’il ne peut pas se le permettre.

C’est ma vision et ma stratégie pour encourager la lecture. C’est notre dinar qui ne vaut pas grand-chose. Je vends le livre de Fellag à 500 DA alors qu’il coûte 20 euros en France. Je suis lecteur, romancier et éditeur, je comprends les difficultés pour s’acheter un livre. Je fais tout pour que le livre soit accessible à tout le monde. Je pense que tout éditeur doit être un militant. Pour la qualité, la diversité et le prix. Il y a des gens qui ont salaire de 15 000 à 20 000 DA. Avant, on pouvait lire dix livres, maintenant, que deux. Il y a une relation de cause à effet… » analyse avec optimisme Tarik Djerroud.

Anouar Benmalek déplore…

Pour Bouyahia Noureddine, libraire à Akbou depuis 1999, le livre reste cher. Dans sa librairie, les classiques, les ouvrages de Jacques Attali, à 1000 DA, sont prisés. Khemissi Abdelkader, gérant d’une librairie à Tizi Ouzou, fait remarquer que le livre scolaire est le plus vendu par rapport à ceux portant sur la culture générale. Mais les auteurs comme Mouloud Feraoun et Mouloud Mammeri, très demandés, sont à 700 et 800 DA. Nedjma, de Kateb Yacine, y est le best-seller. Il est vendu à 950 DA. Hiba Tayda, jeune auteure du roman Un slow avec le destin, qui cherche un éditeur pour son nouveau livre nous confiera : «Le livre est cher par rapport au pouvoir d’achat. Les gens ne vont pas acheter des livres alors que la classe moyenne et prolétaire frise l’indigence. Subvenir aux besoins des enfants, les soigner, les éduquer…Le livre est devenu un luxe. Ils économisent toute une année pour venir ici au SILA pour acheter leurs manuels scolaires…Ce n’est plus une priorité. Une récente étude vient de faire ressortir qu’un jeune pouvait lire 200 livres s’il se déconnectait des réseaux sociaux.

L’an dernier le SILA a enregistré 1,5 million de visiteurs. Il est impossible qu’on comptabilise 1,5 lecteur. Ils seraient 15 à 20 000 lecteurs assidus au SILA. Je vais vous dire, le SILA, c’est une sortie familiale. On vient visiter, manger et ensuite rentrer chez-soi. Parce qu’il n’y a pas où aller. Les lieux de loisirs et de détente…», étayera Hiba Tayda avec clairvoyance. Croisé au SILA, l’auteur d’Ô Maria, Le rapt et fils du Sheol, Anouar Benmalek, déplorera : «Je viens chaque année au Sila. C’est inadmissible que le livre soit très cher en Algérie. Je viens de voir un ouvrage de maths à 5600 DA. Les étudiants sont saignés…» Il rejoint les récentes déclarations à l’AFP de Yasmina Khadra -Les Hirondelles de Kaboul, L’Attentat et Dieu n’habite pas La Havane- qui a déploré : «Le livre est très cher en Algérie…

Le livre le moins cher représente un quinzième du salaire minimum….Ils achètent un livre et, à tour de rôle, se le partagent…Au Maghreb, un best-seller c’est 3000 exemplaires.» Le président du Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL), Ahmed Madi, avait interpellé il y a quelques jours, les décideurs quant à la lecture : «Les augmentations et les surtaxations ne doivent pas concerner le livre mais les produits de luxe…les taxes sont l’ordre de 33%. Et on ne dispose pas de librairies en grand nombre pour la vente à travers le pays. On ne dispose pas de véritables réseaux de distribution pour cet effet. Ajouté à cela, des augmentations au niveau de la matière première. Le kilo de papier est passé de 110 à 140 DA. Ce qui veut dire que le livre qui coûtait 500 DA s’acquiert aujourd’hui, à 800…».Ali Bey, gérant de la librairie du Tiers-Monde, à Alger-Centre, indiquera que ce ne sont ni les éditeurs ni les importateurs qui ont augmenté le prix du livre, cela est dû à la dévaluation du dinar.