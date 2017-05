Les journées de la mode en Algérie 8e édition

Réagissez

En huit éditions, l’événement a promu plus d’une quarantaine de stylistes venus de tous horizons, dans et hors de l’Algérie, qui préparent le vêtement d’aujourd’hui comme celui de demain. Autant d’occasions, de regards croisés, de savoir-faire, en contrepoint et d’échanges finement tissés.

Autant d’émerveillements et de découvertes pour les publics de l’Institut français d’Algérie.

Cette année, dans les antennes de l’Institut français, des stylistes algériens, français ou tunisiens dévoileront leurs dernières créations lors de défilés collectifs. Les Journées de la mode 2017 mettent l’accent sur l’aspect économique. Dans un secteur qui connaît une évolution exponentielle, positionner sa marque devient un enjeu vital, non seulement pour ceux qui «conçoivent» la mode, mais aussi pour tous les secteurs annexes qui la «fabriquent». L’influence de la fast-fashion sur les modes de consommation, les pays producteurs de textiles et accessoires à bas coût et la concurrence internationale, notamment asiatique, sont tant d’éléments qui intègrent désormais le facteur économique dans le processus même de création.