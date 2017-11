Les écrivains sont beaucoup plus critiqués que les politiques

Réagissez

Kaouther Adimi était au SILA, où elle a signé son dernier roman Nos richesses, paru aux éditions Barzakh à Alger et Le Seuil à Paris. La romancière, qui vit à Paris, est auteure de deux autres romans : Des ballerines de papicha (2010) et Des pierres dans ma poche (2015). Nos richesses est un roman qui revient sur le parcours d’Edmond Charlot, éditeur français à Alger à l’époque coloniale, qui a ouvert dans les années 1930 une librairie, Les Vraies Richesses, au 2, rue Charras (actuel rue Hamani). Charlot, «en dénicheur de talents», avait connu Camus, Jean Amrouche, Fouchet, Cossery, Jules Roy, Roblès, Armand Guibert, avait connu la guerre, l’échec et les quolibets... Entre fiction et faits réels, Kouather Adimi, qui a consulté une vingtaine d’ouvrages et des centaines d’articles de presse, a restitué l’histoire de cet éditeur sans oublier l’univers colonial à travers le «Nous», une mémoire collective qui n’oublie pas les méfaits de l’occupation française de l’Algérie. Il y a aussi Ryad, jeune Algérien vivant en France, qui n’aime ni Alger ni les livres, qui revient «vider» la librairie... Entretien.

Bonnes feuilles :

6 novembre 1935

Jean Grenier a demandé à chacun d’entre nous ce que nous souhaitons accomplir après la fin des cours. J’ai répondu que j’étais fasciné par ce qui était imprimé. Il m’a fait remarquer qu’il y avait une place à prendre à Alger comme libraire-éditeur et que je devais saisir ma chance. J’ai objecté que je n’avais pas les moyens de me lancer en affaires. Il m’a dit : «En se mettant à deux ou trois et avec un peu de courage, on peut facilement faire des choses qui semblent insurmontables.» Il a ajouté : «Si vous faites de l’édition, je vous donnerai un texte pour vous aider.» Je lui ai offert des cachous. Ce qui l’a beaucoup amusé.

11 mars 1936

Passé l’après-midi dans le local privé de la société musicale L’Africaine, dans le quartier de Belcourt, avec Sicard, Camus, Poignant, Bourgeois, des apprentis comédiens du Théâtre du travail, fondé il y a peu. Ils répètent avec frénésie Révolte dans les Asturies, une pièce en quatre actes qu’ils ont écrite sous forme de canevas. L’action se déroule pendant l’insurrection ouvrière espagnole, dans une petite ville coupée en deux : d’un côté il y a les bourgeois, et de l’autre les prolétaires. Ils sont réunis dans un café pour écouter la radio qui ne va pas tarder à annoncer les résultats des élections. La droite gagne. Au même moment, on apprend que des mineurs en grève et armés envahissent la ville. Des commerçants sont tués, un camion explose… Le gouvernement envoie des troupes et des avions bombardiers qui abattent les mineurs. La pièce est brillante, caustique, mordante. Elle aura du succès, c’est certain. L’argent gagné avec la pièce sera reversé à l’enfance malheureuse européenne et indigène.

17 avril 1936

Coup de chance incroyable : un local est à louer au 2 bis de la rue Charras, juste à côté de l’université. C’est minuscule : sept mètres sur quatre environ, mais nous y serons bien. Jean Pane, Madame Couston et moi, nous nous sommes amusés à essayer de toucher les murs latéraux en étendant les bras. Un escalier très raide qui grince – mais je vais le cirer – permet de rejoindre ce que nous appelons pompeusement «le premier étage». Ce n’est en fait qu’un tout petit espace où nous prévoyons d’installer une planche en bois sur des tréteaux en fer pour transformer cette soupente en bureau. Je suis heureux ! Je n’ai plus d’argent, je suis endetté jusqu’au cou mais je suis heureux.

20 avril 1936

Rendez-vous avec Emmanuel Andreo qui a repris l’ancienne imprimerie de Victor Heintz, au 41, rue Mogador. Echange très intéressant avec cet homme bon qui a envie de participer à mes projets et qui fait confiance à la jeunesse. Il m’encourage à chercher des textes, lire, créer. Nous avons convenu de faire de belles choses ensemble.

21 avril 1936

Camus me sollicite pour imprimer en urgence la pièce Révolte dans les Asturies. Les quatre auteurs sont furieux et désespérés par la décision du maire d’Alger,

Augustin Rozis, d’interdire la représentation de leur pièce. Le sujet est brûlant et pourrait donner des idées de révolte. Quatre jeunes étudiants de lettres effraient un maire ! Plus de deux mois de travail réduits à néant. La troupe doit rembourser des frais importants déjà engagés : six cents francs pour la seule construction des décors. J’ai bien sûr accepté. Si elle ne peut être jouée, la pièce doit au moins être lue. Camus prévoit égale- ment la distribution d’un petit tract rouge dont il m’a communiqué le début.

5 mai 1936

Ce sera une bibliothèque, une librairie, une maison d’édition, mais ce sera avant tout un lieu pour les amis qui aiment la littérature et la Méditerranée. A peine installé au 2 bis que je suis transporté de joie. Je commence à rencontrer les voisins, des commerçants, les garçons de café. Ce sont les nouveaux personnages de mon univers. La pièce Révolte dans les Asturies est en vente. Il se dit que les initiales E. C. signifient éditions Camus. La supercherie ne tiendra pas longtemps mais nous laissons faire et surtout nous arrivons à vendre les exemplaires.

19 juillet 1936

Découverte d’un très beau récit de Giono dans une revue touristique. Le titre laisse rêveur : Rondeur des jours. Grande impression. J’ai été entraîné et plongé dans la Provence et le Midi. Texte parfait pour la librairie et qui rejoint ma conception des choses : une pensée méditerranéenne qui ne se limite pas au môle d’Alger. J’ai écrit une nouvelle lettre à Giono afin de lui demander l’autorisation d’imprimer ce texte et de l’offrir à mes premiers clients en guise de cadeau d’ouverture.

19 novembre 1936

Depuis l’ouverture, de nombreux clients se pressent aux Vraies Richesses pour emprunter ou acheter. Ils ne sont jamais pressés, veulent discuter de tout : des écrivains, de la couleur de la jaquette, de la taille des caractères… Ce sont surtout des enseignants, des étudiants, des artistes, mais aussi quelques ouvriers qui économisent pour acquérir un roman. La grande aventure est lancée.

25 décembre 1936

Lecture de Sel de la mer de Gabriel Audisio, un Marseillais dont le père fut directeur de l’Opéra d’Alger. Ce texte est gorgé de jeunesse et du soleil de la Tunisie. Vive la Méditerranée ! Il me faut écrire à Audisio. Peut-être me confiera-t-il quelque chose à publier.

Ryad

Ryad s’approche du 2 bis. Il n’y a pas d’enseigne particulière pour indiquer que c’est une librairie. La devanture est sale. A travers le grillage, il voit une grande vitre sur laquelle est écrit : «Un homme qui lit en vaut deux». A sa droite, il y a une pizzeria et à sa gauche une épicerie, toutes deux fermées. Des aboiements font sursauter Ryad. Il vient juste d’arriver mais, déjà, il sait qu’il n’aimera pas cette rue. Il cherche dans sa poche la clé qu’il a apportée de Paris et la glisse dans la serrure. Il remonte le grillage dans un sinistre bruit. Avec une deuxième clé, il ouvre la porte, elle résiste un peu avant de céder. L’obscurité l’oblige à avancer à petits pas, dans une odeur de renfermé, l’oreille tendue pour essayer de percevoir d’éventuels bruits. Il a peur, même s’il se sait seul. Il actionne l’interrupteur. La lumière l’éblouit. Des centaines de livres couvrent les murs. Par endroits, les vieilles étagères se sont affaissées sous leur poids. Différentes sections sont identifiées grâce à des étiquettes, orange : Histoire, Littérature, Poésie… Les livres sont classés par ordre alphabétique. Le plancher en bois sombre est couvert de poussière. Quelques revues traînent...

Alger, 1939

Assis sur la marche de la librairie Les Vraies Richesses, Albert Camus, une cigarette aux lèvres, corrige un manuscrit. Dans la rue, passent quelques écoliers arabes vêtus d’une chemise rapiécée et de chaussures trouées. Un pasteur ouvre la marche. Nous sommes quelques-uns à confier nos enfants à des missions chrétiennes.

On nous assure qu’ainsi ils sortiront de la misère car ils apprendront à lire et seront hébergés gratuitement. Nous savons qu’ils ne devront plus parler arabe ou berbère et assister à la messe. Lorsqu’ils rentrent pendant les vacances scolaires, nous les inspectons. Nous vérifions qu’ils se souviennent de leur langue, des traditions, de nos principes religieux. Ils montrent les rares livres qu’ils possèdent à leurs copains qui ne peuvent pas aller à l’école, leur apprennent les lettres de l’alphabet et reprennent le travail aux champs ou dans les usines, avant de retourner à l’école...