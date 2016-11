Les dynamiques sociales transcendent la différenciation linguistique

Réagissez

Thierry Perret, ancien journaliste et passionné de l’Algérie, vient de signer une «topographie personnelle» de la société algérienne aux éditions Chihab : une série de portraits et de rencontres avec des acteurs d’une société algérienne en pleine mutation et en pleine rupture avec ses propres clichés.

- Qu’est-ce qui pourrait expliquer le décalage — même chez nous, Algériens — entre ces deux «images» : une société conservatrice, figée et quasiment «hors-monde», et une société enfiévrée qui se cherche tout le temps en se démenant énergiquement ?

On est bien sûr frappé par ces contradictions, mais je parlerais plutôt d’une société très «hétérogène» et qui réunit bien plus que deux sociétés. Quelqu’un me disait : «Il y a autant de sociétés algériennes que d’Algériens !» On le voit bien dans le paysage des villes, à regarder passer les gens. Dans leurs styles de vie, leurs attitudes, y compris vestimentaires, les Algériens sont très divers. Sans compter que souvent les individus sont eux-mêmes contradictoires : ils peuvent passer d’un registre à l’autre, moderniste ou passéiste.

Plusieurs témoins — comme dans le livre de Wassyla Tamzali — évoquent une dose de schizophrénie. En tout cas, j’ai compris assez vite que les lignes de partage dépassaient les clivages généralement retenus : en gros, une Algérie d’extraction rurale, arabophone, qui serait conservatrice ; de l’autre, une Algérie des urbains de vieille souche, plutôt occidentalisés et francophones, et portés vers le changement. Mais l’une et l’autre, si elles existent, sont beaucoup plus diverses qu’on ne le dit. Bref, ce qui pourrait expliquer ces partages s’ils existent...

C’est peut-être l’absence d’occasions de se retrouver, de se réunir : Nacer Djabi constate que dans une ville comme Alger, les gens vivent côte à côte, ne se connaissent pas. D’où l’importance des nouveaux phénomènes de réappropriation des espaces publics signalés par l’écrivain Samir Toumi. Les gens enfin sortent, se croisent. Encore une fois, c’est l’explication par la «sidération» suite aux années du terrorisme. Il aura fallu beaucoup de temps pour que les gens commencent à sortir de leur repli familial.

- On rencontre dans votre livre des journalistes, militants, chercheurs, chefs d’entreprise, artistes… mais chacun semble surchargé de «sens politique» : la société algérienne est-elle très (ou trop) politique ?

On peut le constater : le politique domine en Algérie, probablement plus qu’ailleurs. Il domine, par exemple, dans la perception qu’ont les gens selon laquelle l’Algérie serait «bloquée» à cause notamment d’un faible renouvellement du système politique, des élites au pouvoir. Il y a certainement une continuité du système qui tient à l’histoire, à cette dimension de la guerre de libération qui est une référence constante et à une grande continuité générationnelle.

Mais c’est peut-être aussi qu’on s’est accoutumé à tout attendre du politique. Prenez une tradition socialisante où l’intervention de l’Etat était jugée essentielle ; ajoutez-y la ressource pétrolière qui a permis à l’Etat d’être à l’initiative dans tous les secteurs —je prends souvent l’exemple de la culture — et vous avez là cette situation où beaucoup critiquent l’Etat, mais n’imaginent pas se passer de son intervention. On connaît assez bien ça en France ! L’une des conséquences, c’est que la société semble encore peu autonome : la société civile, pourtant diverse — il y a des dizaines de milliers d’associations — n’a-t-elle pas du mal à vivre par elle-même sans se tourner vers le pouvoir politique ?

Si je prends la culture, qui est le domaine où je perçois un peu mieux les choses, le manque d’autonomie est assez évident : on n’a pas encore la mise en place d’une économie culturelle qui permettrait au secteur de générer ses propres ressources et de ne plus vivre seulement grâce à l’intervention de l’Etat. Les choses vont probablement changer avec la diminution des ressources publiques, et les artistes qui ont déjà choisi de se débrouiller par eux-mêmes ne manquent pas. La bonne nouvelle, c’est que chez ceux-là la créativité est au rendez-vous !

- Comment s’exprime la résilience de la société après les années 1990 ?

Je dirais qu’elle s’exprime avec lenteur. Mais c’est la marque même du traumatisme : il a été profond. En étant très schématique, j’ajouterais que les Algériens ont à reprendre confiance en eux-mêmes — et ils ne manquent pas de raisons pour cela. Ce que je perçois, c’est que depuis le milieu des années 2000, certainement depuis les années 2010, une génération a commencé d’émerger, peut-être moins blessée que la génération précédente, ouverte au monde (désormais très connectée), ayant découvert la consommation de masse, d’une grande énergie, et aussi impatiente. De nombreux doutes continuent de s’exprimer, mais je dirais que c’est l’énergie qui domine. Et puis, parlons du grand phénomène : ce sont les femmes qui sont surtout porteuses de ce dynamisme.

Elles ont envahi l’école, l’emploi moderne, elles se battent et elles «en veulent». Ceci au milieu de grandes difficultés, d’un grand inconfort, et la psychanalyste Faïka Medjahed constate qu’elles se mettent elles-mêmes dans des situations à risque. Toujours est-il que si le féminisme flamboyant des années 70’ ou 80’ n’a plus cours, il y a un mouvement de fond discret et persistant. On peut être «voilée» et être une battante si l’on tient aux signes extérieurs. Elles sont vraiment courageuses, acharnées parfois !

- N’y a-t-il pas aussi d’autres traumas qui travaillent la société en profondeur, comme la présence coloniale ?

Le traumatisme existe sans aucun doute. Je crois bien connaître les situations postcoloniales pour avoir longtemps travaillé en Afrique subsaharienne, et je dois dire que jamais ce complexe de mal-être ne s’exprime ailleurs comme en Algérie. Cela est dû, bien sûr, à la nature de la présence coloniale ici et au ratage d’une décolonisation qui a tant meurtri. La question qui reste toujours posée est la suivante : que faire de ce passé colonial qui a profondément marqué la société ?

Il y a la dimension de la repentance française, ou d’une forme équivalente de reconnaissance des blessures infligées, qui, selon Wassyla Tamzali, permettrait d’enterrer les morts, non de les déterrer. Mais il y a aussi la question de la perception par l’Algérie de ce que son identité spécifique doit à cette présence coloniale : ainsi, il y a eu cette forme très ambivalente de déculturation/culturation ; que doit-on en faire, comment la juger ? Je prends souvent l’exemple de la langue : l’Algérie doit se débrouiller avec une langue imposée, le français, qui a rendu plus malaisée l’affirmation de soi comme pays de la sphère arabo-musulmane.

Dans le même temps, j’observe que la littérature algérienne francophone continue d’atteindre un haut niveau de reconnaissance qui, incontestablement, fait partie aujourd’hui de l’identité et dont l’Algérie a de bonnes raisons d’être fière. Il n’y a qu’une réponse à cela : valoriser le multiculturalisme de l’Algérie comme un atout spécifique venu de l’histoire qui précisément la distingue des autres. En dehors de cela, des segments importants de la population vont rester en porte-à-faux. On vit désormais dans un monde où heureusement le multiculturalisme est une valeur en hausse…

- Peut-on parler de l’Algérie d’aujourd’hui et de ses dynamiques sociales et culturelles sans évoquer la sphère arabophone de plus en plus importante ?

Dans le livre, ce n’est pas parce que mes interlocuteurs sont aussi francophones qu’ils ne sont pas arabophones. Ou, pour quelques purs francophones, qu’ils n’auraient pas la perception de ce qui se passe dans leur pays… Rappelons qu’à l’origine l’ouvrage était destiné à un public français, qu’il n’a pas de prétention scientifique, que c’est une topographie personnelle faite de rencontres, souvent amicales — c’était l’esprit de la collection dans laquelle il a été publié. Et surtout, il faut dire que les dynamiques sociales transcendent la différenciation linguistique trop couramment évoquée comme mettant aux prises deux sociétés. Il y a aujourd’hui plus un clivage générationnel que linguistique, me semble-t-il.

- Vous avez clos le livre avec les «couples de la posthistoire» : pourquoi ces couples algériens, intellos ou artistes, ont retenu votre attention au point de leur réserver carrément la conclusion ?

C’était plus une virgule finale, car il n’y avait pas selon moi de conclusion à une galerie de portraits. C’était amusant, aussi, de finir ainsi : montrer que dans une certaine société, plutôt intellectuelle, ici fréquentée, il y avait une façon singulière de mener le combat contre la discrimination sexuelle. Dans notre entretien, le sociologue Nacer Djabi me signalait qu’il y avait, selon une étude, une forme de punition matrimoniale des femmes diplômées : «On ne se marie pas avec ces femmes» porteuses d’émancipation. Eh bien, il y a aussi ce milieu où l’émancipation est plutôt une valeur recherchée, partagée. Je trouve ceci très positif ! Ò