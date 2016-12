Réagissez

Scène du film de Youcef Bouchouchi, Le Puits, nominé aux...

Les premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud sont prévues du 18 au 22 décembre 2016.

Les premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud auront lieu du 18 au 22 décembre. Elles sont consacrées aux films arabes portés candidats sur la longue liste du meilleur film en langue étrangère aux Oscars (80 longs métrages du monde entier en course). «Ces Rencontres sont organisées à l’initiative d’un groupe d’hommes d’affaires qui ont décidé d’aider au financement d’activités culturelles à Hassi Messaoud et dans le Sud algérien.

C’est un premier pas. Nous nous sommes rencontrés, il y a plus de trois mois pour parler de ce projet. Un projet réalisé en coordination avec l’association Lumières qui a l’habitude d’organiser des projections à travers le pays. Les organisateurs ont bien voulu qu’on évoque les premières Rencontres avec l’idée, peut être, de maintenir la manifestation l’année prochaine.

«La wilaya de Ouargla nous a beaucoup soutenu autant que Sonatrach ou GTP ainsi que des opérateurs privés comme One global service, l’hôtel Zaïd ou la Résidence Euro Japan», a annoncé le comédien Hassan Benzerari, coordinateur des Rencontres, lors d’une conférence de presse, animée hier à la Cinémathèque d’Alger. Les projections auront lieu à la salle de GTP. Parmi les films qui seront projetés figure Le Puits de Lotfi Bouchouchi, proposé par l’Algérie aux Oscars. Ce film a été présenté dernièrement à Los Angeles à la faveur de la campagne de promotion.

Lotfi Bouchouchi a animé hier une conférence de presse à Alger pour faire le point sur cette campagne à quelques jours de l’annonce de la short list des Oscars 2017. Des avant-premières algériennes et maghrébines sont prévues à Hassi Messaoud pour des longs métrages tels que Baraka meets Baraka du Saoudien Mahmoud Sabbagh et El Classico de l’Irakien Mustafa Halkawt.

Les deux réalisateurs sont invités aux Rencontres. Autant que le comédien tunisien Lotfi Abdeli qui viendra présenter le court métrage Ghasra (coincé) de Jamil Najjar, ou les comédiens égyptiens Khaled Abu Nagaa et Tarek Abdelaziz. Seront projetés également 3000 nuits de la Libano-Palestinienne Mai El Masri, Kteer Kbir du Libanais Mirjean Bou Chaâya, Clash de l’Egyptien Mohamed Diab, Tir ya tayer du Palestinien Hany Abu Assad et A mile with my shoes du Marocain Said Khellaf.

«Décembre est le mois de l’annonce de la short list des Oscars. Aussi, avons nous retenu l’idée de programmer les films arabes qui sont en course et qui sont assez nombreux par rapport aux années précédentes. Nous nous sommes dit que c’était là l’occasion de rassembler les réalisateurs, les comédiens et les producteurs à Hassi Messaoud pour en parler et pour permettre au public de découvrir ces longs métrages», a expliqué Mohamed Allal, directeur artistique des Rencontres.

Des films algériens seront projetés en marge de la manifestation à Touggourt, Ouargla et Hassi Messaoud. Un hommage sera rendu au cinéaste Ahmed Rachedi, au défunt comédien Hamid Remas et à l’artiste oublié (pour reprendre l’expression de Hassan Benzerari) Abdelkrim Kaârar, qui vit à Ouargla. Des ateliers de formation seront prévus sur l’analyse critique des films, la photographie et l’infographie. Ils seront animés par Lyes Boukhmoucha, Aziz Lechlah et Bahaa Eddine Alaa du 19 au 21 décembre 2016.