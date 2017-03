Les archives de Lou Reed bientôt accessibles à tous

Réagissez

La bibliothèque publique de New York a acquis les archives de Lou Reed, le chanteur du légendaire Velvet Underground, disparu en 2013, et compte bientôt mettre ces milliers d’enregistrements et de documents écrits à disposition du grand public.

Le réseau des bibliothèques publiques de la métropole, dont l’imposant bâtiment principal de la Cinquième avenue est l’un des monuments les plus connus de la ville, a annoncé son acquisition jeudi, le jour anniversaire de Lou Reed qui aurait fêté ses 75 ans. «Mon rêve a toujours été de rendre le travail de Lou accessible au grand public dans son intégralité», s’est réjouie l’artiste Laurie Anderson, la veuve de Lou Reed. Les archives du chanteur comprennent 3 600 enregistrements audio et 1300 vidéos, ainsi que l’équivalent de 90 mètres de documents écrits et de photos, selon la bibliothèque de New York, qui expose déjà un échantillon de sa nouvelle collection, dont des carnets et une partie de la correspondance de Lou Reed. L’élaboration de ces archives est le fruit d’un méticuleux travail de collecte et de classification lancé par Laurie Anderson, juste après le décès du chanteur. Il avait plongé le rock dans l’univers de l’art.

«Pour contempler une vie dans sa globalité, il faut du temps. Maintenant que cette première étape dans l’élaboration des archives est terminée, nous pouvons commencer à prendre un peu de recul et distinguer certains motifs éblouissants du travail que Lou a réalisé au cours de sa longue et riche vie d’artiste», a-t-elle déclaré. Au sein du groupe new-yorkais The Velvet Underground, Lou Reed a plongé le rock dans l’univers de l’art contemporain et tirait ses paroles d’une réalité crue faite de drogue et de sexe. The Velvet Underground and Nico, sorti en 1967 et produit par Andy Warhol, alliait art graphique, avec la fameuse banane en couverture du disque, et un rock revêche, en totale opposition avec la pop légère, à la mode à l’époque. Lou Reed s’est ensuite lancé dans une carrière solo et a connu de nombreux succès, comme Walk on the wild side (1972), produit par David Bowie.