Les arabesques colorées de Samia Boumerdassi

L’artiste-peintre Samia Boumerdassi dévoile, à la galerie Aïcha Haddad, à Alger, sa dernière collection de peinture très colorée.

Avec son coup de pinceau parfait, Samia Boumerdassi est tout autant une artiste qu’une professionnelle de la médecine, puisqu’elle est médecin de formation. Elle troque, très souvent, son stéthoscope contre son chevalet et sa palette.

Une passion qui la dévore depuis quelques années déjà. A chacun de ses rendez-vous picturaux, l’artiste tente de surprendre, aussi bien les profanes que les esthètes, par une nouvelle approche artistique. Ainsi, elle vient, cette fois-ci, avec une collection riche de 26 tableaux aux couleurs éclatantes et aux styles différents. La peinture à l’huile cohabite avec l’acrylique, en passant par la miniature. Cette exposition, baptisée «Arabesque d’aujourd’hui et d’antan», se veut une plante possédant des arabesques, dont les racines prennent dans les jardins du monde et les ramifications dans le ciel étoilé. C’est du moins ce que nous explique Samia Boumerdassi, avec sa verve poétique qui ne la quitte presque jamais.

Réalisés entre 2015 et 2016, cette collection aux couleurs reposantes et méditatives à la fois, invite plus d’un à découvrir le monde onirique de l’artiste. L’une des formes d’art les plus anciennes, à savoir la miniature, occupe une place de choix chez la plasticienne, puisqu’on retrouve des tableaux aux dimensions moyennes et aux images de petites dimensions peintes de couleurs vives. La précision et le détail sont à l’honneur. Si, pendant des années, elle s’est contentée de faire des copies de miniature pour mieux s’imprégner de cet art difficile, aujourd’hui, elle est arrivée à peindre ses propres compositions. Notre attention est attirée par ce cryptique de miniature traditionnelle aux couleurs modernes, se déclinant sous la forme de médaillon, où toutes les lignes sont sinueuses, «comme quoi elles auraient levé tous les obstacles et cherché l’horizon par rapport à ces lignes sinueuses.

C’est de la miniature traditionnelle, avec des couleurs modernes. Je parle de lignes sinueuses, c’est comme l’état d’esprit d’un moucharabieh, avec ce dispositif de ventilation naturelle forcée fréquemment utilisé dans l’architecture traditionnelle des pays arabes», explique-t-elle. Si ces lignes sont sages, obéissant à des règles précises, les autres tableaux se distinguent par des lignes cassées, cherchant probablement l’horizon. Dans l’œuvre «L’oiseau sur la cage», on distingue un oiseau ployant dans un univers fait d’arabesques, le tout réalisé avec de la patine en argent.

La symbolique du jasmin est également omniprésente avec cette symphonie de couleurs chatoyantes.

Samia Boumerdassi se plaît à immortaliser son univers pictural en utilisant comme support le bois et la toile. Après cette exposition, Samia Belle promet, de donner un autre rendez-vous pictural à son public où des surprises sont attendues.