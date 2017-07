Réagissez

Faire le tour de l’Europe (16 000 km) à bord d’une vieille Coccinelle est le défi que compte relever Dadi Hanouche, un passionné de ce célèbre modèle allemand.

Mais ce jeune homme résidant à Oran ne part pas de rien. En effet, il a déjà plusieurs milliers de kilomètres au compteur, en sillonnant l’Algérie. Cette année 2017, il s’est aventuré sur les routes du Sud jusqu’à Adrar, et c’est en soi un exploit. Quant aux villes du Nord, il les connaît presque toutes pour y avoir séjourné à maintes reprises et toujours au volant. L’aventure a commencé lorsque, sur les réseaux sociaux, il découvre d’autres amateurs de ce modèle et avec lesquels, plus tard, il participera à des regroupements et randonnées à l’est comme à l’ouest du pays.

Tantôt pour l’exhibition, tantôt pour la performance sur les routes, ces initiatives se sont multipliées, avec à chaque fois l’apparition de petits pépins mécaniques qu’il faut régler au fur et à mesure. «Avec le temps, j’ai acquis une expérience telle, que le moteur n’a aucun secret pour moi», explique-t-il, et cette assurance le pousse à aller toujours plus loin.

Le côté humain joue un rôle fondamental. «Là où je vais, je suis toujours très bien accueilli et je peux vous dire que j’ai découvert un moyen très économique de passer des vacances tout en découvrant l’immensité du territoire national», indique-t-il, tout en précisant qu’il lui est souvent arrivé de passer des nuits sous sa tente.

En groupe, ou juste à deux, les voyages se font toujours avec un minimum d’équipements pour parer à toute éventualité, mais, jusque-là tout va bien. L’idée de faire le tour de l’Europe est une étape supplémentaire, mais qui exigera plus de moyens financiers. Le départ se fera à deux, mais avec une seule voiture, et c’est pour minimiser les risques si jamais une panne survient en cours de route.

«J’ai bien étudié la question, l’itinéraire, bien sûr, mais surtout le coût que j’ai estimé à pas plus de 12 000 euros», indique Dadi Hanouche, qui ne dispose pas de cette somme, mais qui envisage de faire appel à des sponsors. Son périple sera suivi en temps réel sur les réseaux sociaux.