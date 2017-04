Le théâtre de Constantine baptisé au nom de M.T. Fergani : Vive opposition de la famille du théâtre

Réagissez

Comme si la morosité due à la crise financière ne suffisait pas, le théâtre de Constantine est en proie depuis une semaine à un violent mouvement de contestation à cause de la décision de « baptisation » de cette institution.

La famille du théâtre et une bonne partie de la scène culturelle et intellectuelle de Constantine s’opposent en effet au choix porté sur le chanteur de Malouf, disparu voilà quelques mois, El Hadj Mohamed-Tahar Fergani. Un choix qui semble avoir choqué le microcosme théâtral local et provoqué un effet de rejet, d’autant que les gens du quatrième art ont été ignorés dans ce choix, eux qui ont pourtant attendu cette décision depuis très longtemps et ont même fait des propositions au ministère de la culture.

Cette position, précisent des comédiens que nous avons rencontrés, ne diminue en rien Mohamed-Tahar Fergani et son apport au patrimoine culturel national. Mais comme il est impensable de baptiser une université au nom d’un footballeur, les gens du théâtre considèrent inadéquat de donner le nom de l’institution théâtrale à un chanteur, combien même ce dernier serait un monument de l’art et du patrimoine musical en Algérie.

Djamel Dekkar, ancien comédien du TRC et directeur du théâtre de Batna, aujourd’hui en retraite, exprime cette attitude : « Nous reconnaissons le mérite de Hadj Mohamed-Tahar Fergani, sa contribution au patrimoine authentique et l’aura qu’il a donné au Malouf, mais son nom mérite d’être donné à des institutions musicales ou même des boulevards. Mais donner son nom au théâtre est un non-sens. Le théâtre doit être baptisé du nom d’un homme de théâtre et nous ne manquons pas de personnalités, notamment des chahids comme Reda Houhou, TewfikKhaznadar ou encore Mustapha Kateb ».

Une position partagée par le comédien Djamel Mezouari qui souligne, par ailleurs, que « les gens qui font de l’agitation et salissent l’image de Fergani doivent laisser le théâtre tranquille ». Et de préciser que « Fergani n’est pas un registre de commerce », allusion faite au lobbying qu’aurait exercé la famille du défunt et les fans du chanteur qui, naturellement, aimeraient immortaliser le nom de Fergani. « El Hadj appartient à tous les Algériens et pas seulement à tel et untel », ajoute LounisYaou, enseignant et amateur de théâtre. Lundi dernier, les services de la wilaya de Constantine ont « débarqué » au théâtre de Constantine pour choisir le mur où sera accrochée la pièce en marbre portant le nouveau nom.

Une simple formalité pour l’administration, mais un coup dur pour la famille de ce théâtre qui a ses propres traditions et qui a plus de 50 ans d’existence. « Nous demandons aux autorités nationales de surseoir à cette décision en attendant qu’on puisse réfléchir ensemble sur ce choix », déclare Dekkar. A l’unanimité, la famille théâtrale de Constantine conteste ce choix et annonce la tenue d’un sit-in samedi prochain devant l’édifice du théâtre. D’autres actions sont prévues, nous dit-on, pour convaincre les décideurs de revoir leur option, avant la cérémonie officielle prévue lundi 17 avril.