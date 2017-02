Réagissez

Dans un communiqué datant du 25 février 2017 émanant du Syndicat des éditeurs du livre, signé par son président, Ahmed Madi, le SNEL exhorte à l’application efficiente de la loi portant sur l’activité et le marché du livre.

Et cela, «pour éviter tout piétinement dans ce domaine. Tout en soutenant la décision du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, quant à l’interdiction de toute tentative de promotion à l’ouvrage relatif au bachagha Bengana (titre original : Si Bouaziz Bengana, dernier roi des Ziban, de Feriel Furon), falsifiant l’histoire et ternissant ses pages. Le SNEL exhorte aussi l’application de l’article 9 de cette loi en matière du respect de la religion (l’Islam) et les autres confessions, la Constitution et les lois de la République, la souveraineté, l’intégrité et l’identité, la sûreté et la défense nationale, les valeurs culturelles de la société, la dignité humaine, les libertés individuelles et collectives…» De front le SNEL se dit «observant la loi relative au livre quant à la vigilance face à l’apologie et la glorification du colonialisme…»