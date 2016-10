Le sept de cœur ou le cycle de l’amour

Réagissez

Scène du film Hepta, la dernière conférence...

Hepta, la dernière conférence, de l’Egyptien Hadi El Bagoury, est un long métrage étonnant.

Projeté dimanche soir au théâtre régional Azzeddine Medjoubi, à l’occasion de la compétition officielle du 2e Festival de Annaba du film méditerranéen, ce film choral, inspiré du roman de Mohamed Saddek, tente d’interroger la philosophie de l’amour et de la signification mystique du chiffre 7 (hepta en ancien grec). «L’amour entier passe par sept étapes.

Le début, la folie, le rêve, la promesse, la vérité, la résistance et la belle vie», explique Choukri Mokhtar (Majed El Kedwany), professeur en psychologie, à ses étudiants lors d’une dernière conférence à l’université. Le film passe par toutes les étapes racontant quatre «histoires» d’amour qui évoluent au gré des changements de l’âme humaine et des rapports entre les personnes. Les personnages se croisent parfois sans se voir. Il y a Youssef (Amr Yousef), qui ne sait plus s’il doit refaire son mariage ou pas, et qui, dans un moment de flottement, rencontre Ru’a (Yasmin Raeis), passant elle-même par une zone de turbulences.

L’amour n’est-il pas le produit d’une rencontre entre deux solitudes ? Hospitalisé, Karim (Ahmed Malek) s’accroche à l’amour de Dina (Jamila Adel Awad) qui lui rend visite souvent et qui lui permet de croire à la vie ou à la possibilité de la vie. Ramy (Ahmed Dawood), artiste peintre, croit au coup de foudre lorsqu’il voit, dans un restaurant, Ola (Dina El Sherbiny) portant le hidjab mais qu’il imagine sans le voile.

Et il y a le petit Shady (Abdullah Azmi) qui est attaché à Marwa (Lina Ben Hman). Son attachement devient plus fort après le suicide de sa mère, mais Marwa prend ses distances pour éviter d’être étouffée. La quête de tendresse va s’intensifier au fil du temps pour le jeune garçon. L’amour évolue, change, affaiblit, disparaît, reprend, s’agrandit, s’évapore, revient, tombe, refait surface... Ainsi est faite la vie. Le sept de cœur n’est-il pas la carte qui évoque l’incertitude, le manque de confiance mais également la nécessité de ne pas abandonner, de s’accrocher ? Choukri Mokhtar rappelle, avec beaucoup de sagesse, que l’ennui, le doute et le besoin exagéré sont des «ennemis», qui peuvent être mortels, de l’amour. Youssef, toujours indécis, veut que Ru’a soit toujours là, Ramy, accroché à sa liberté, est agacé par l’encerclement de Ola.

Shady est peiné par l’éloignement de Marwa, alors que Karim ne peut donner sens à sa vie qu’avec la présence de Dina. L’amour est une forme évoluée d’enchaînement, aurait dit un philosophe. A chaque cycle, le conférencier donne une signification qui relève tant de la psychologie sociale que de l’architecture des sentiments. La folie paraît, à ses yeux, l’étape «la plus belle» d’une relation d’amour. Là, où tous les codes disparaissent et où toutes les larmes sont asséchées. Là, où la personne aimée devient l’horizon, l’air qu’on respire, la lumière des yeux, la fenêtre sur le monde, la fleur du matin...Tant d’expressions présentées dans les belles chansons d’amour.

Warda El Djazaïria avait chanté : «Sans amour, nous ne pouvons pas aimer la vie». Vie et amour sont, justement, liés. Le cœur est le symbole des deux dans l’art, comme dans les sciences. Ecrit avec finesse par Wael Hamdi, le drame romantique de Hadi El Bagoury est une histoire contemporaine, bien menée sur le plan artistique et technique. Le film paraît parfois bavard mais les dialogues ont toute leur importance parce qu’il s’agit de sonder l’âme, de faire parler le cœur.

Le champ-contrechamp intensifie cette quête de dialogue, d’échange. En amour comme en affaires, rien ne peut se faire sans compréhension mutuelle. Amr Yousef, Ahmed Dawood, Dina El Sherbiny et Yasmin Raeis (épouse de Hadi El Bagoury), étoiles montantes du cinéma égyptien, ont confirmé leur talent dans un film exigeant une interprétation soutenue. Le spectateur, qui croit avoir tout compris, est dérouté par le cinéaste qui a bien compris que le cinéma est d’abord une forme de magie.