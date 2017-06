Le rôle de l’intellectuel en débat

Réagissez

Le quotidien national arabophone Ech Chaâb a organisé, mardi soir, à la salle de conférences de son siège, à Alger, un forum ramadhanesque dont le thème était : «Le rôle de l’intellectuel et de l’artiste au sein de la société».

Cette communication très intéressante a été donnée par Abdelkader Bendaâmache, le musicologue, auteur et président du Conseil national des arts et des lettres (CNAL), qui n’est plus à présenter, en présence d’Amina Debèche, directrice générale du quotidien Ech Chaâb, Ahmed Madi, président du Syndicat national des éditeurs du livre (SNEl), d’intellectuels et autres simples citoyens épris de culture.

«Le patrimoine culturel est menacé par certaines parties. Une menace planant sur l’identité, sur l’héritage, sur ceux qui l’ont écrit. Le rôle ? Il faut l’enregistrer, le publier, l’archiver, le graver, le préserver… Nous recelons des trésors dans toutes les wilayas d’Algérie.

Quand on nous brandit le ‘‘spectre de l’austérité’’, la seule et unique voie de sortie (de crise), c’est le facteur humain. Investir en l’artiste. Une richesse, une valeur sûre.»

A propos de l’acte culturel proprement dit, Abdelkader Bendaâmache a indiqué : «L’Etat doit bien sûr soutenir l’acte culturel moralement et financièrement…» L’on avance une coupe sombre de l’ordre de 65% dans le budget 2017 du ministère de la Culture.



SUS à l’INEPTIE

Les débats — très enflammés — ont porté sur les dérapages de certaines télévisions privées quant à la fameuse «caméra cachée», versant dans le lynchage obscurantiste et inquisiteur (exemple du grand romancier Rachid Boudjedra qui a été humilié et désigné à la vindicte populaire).

«Nous préparons un communiqué à cet effet. Je saisis cette occasion pour dénoncer de telles pratiques. Le concept de la caméra cachée est de divertir et d’éduquer. Faire sourire le téléspectateur. Et non pas ‘‘trucider‘‘ et humilier l’intellectuel. L’artiste est sensible. Après, nous allons prendre une décision pour interpeller les décideurs concernant ces pratiques qui sont négatives», a soutenu Abdelkader Bendaâmache.

Le président du CNAL a dévoilé que 6800 cartes d’artiste ont été distribuées. Et en 2018, le chiffre réel du fichier national des artistes sera communiqué.