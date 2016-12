Réagissez

C’est parce que peu d’écrits ont été consacrés à l’assassinat du colonel Mohamed Chaâbani que le journaliste et auteur, Kamel Chehrit, a voulu éclairer l’opinion publique sur le parcours et le combat de ce révolutionnaire.

Qui était exactement Mohamed Chaâbani ? Ce colonel, qui fut démis des ses fonctions politiques et militaires, a été arrêté le 2 juillet 1964 et exécuté le 3 septembre de la même année, alors qu’il n’avait que 29 ans. Mohamed Chaâbani, de son vrai nom Tahar Chabane, est né le 4 septembre 1934 à Eddechra d’Oumache, dans la wilaya de Biskra. Il fréquente l’école de la zaouia de sa localité, où son père est le principal. A six ans, le petit Tahar est envoyé par son père à Biskra pour suivre le cycle élémentaire de sa scolarité.

L’adolescent rejoint, un peu plus tard, la ville des Ponts suspendus, Constantine. Il regagne l’Institut d’enseignement Ibn Badis. Le bouillonnement politique pré-insurrectionnel de l’époque permettra à Tahar Chabane de trouver ses «marqueurs» politiques et idéologiques. Ses idoles sont alors, entre autres, Ben Badis, Ferhat Abbas, Lamoudi, Ben Boulaïd, Aïssani et Ben M’hidi. Dès les prémices de l’insurrection du 1er Novembre, le jeune homme se montre intéressé par les actions militaires enregistrées dans les Aurès en général et en Kabylie en particulier. Vers la fin de 1955, Tahar Chabane est admis dans les groupes armés, et ce, après avoir été mis à l’épreuve. On lui confia l’opération de sabotage armée d’une unité de réalisation routière.

Cette opération fut un succès total, ce qui lui permettra d’intégrer, fin 1956, les rangs de l’ALN-FLN dans la Zone III, de la Wilaya l. Il monte en grade, puis en 1958, à la création de la Wilaya VI, il réussit à se faire remarquer. «En mars 1959, le chef de la Wilaya VI, Si Haouès, tombe avec son illustre compagnon, le colonel Amirouche de la Wilaya III, à Djebel Thameur, près de Bou Saâda. Quelque trois mois après ce coup dur, le commandement de la Wilaya VI et les chefs de Zone désignèrent Tahar Chabani pour remplacer le charismatique Si Haouès. Il finit par accepter ce poste, en 1959, alors qu’il est âgé à peine de 24 ans. Au lendemain de l’indépendance, il intègre le parti du Bureau politique d’Ahmed Ben Bella».

Pour l’auteur et éditeur de Alger livres éditions, Kamel Chehrit, depuis les révélations «fracassantes» de l’officier d’état-major, Cherif Mehdi, concernant l’exécution, après un procès expéditif, du colonel Tahar Chabani, mort à 29 ans, de nombreux reportages télé ont été aussi consacrés à cette affaire emblématique de la férocité des luttes pour le pouvoir post-indépendance. Il explique que «l’affaire Chabani revêt un caractère de gravité extrême, dès lors qu’il y a ‘‘assassinat’’, dixit le défunt Ferhat Abbas, d’un homme qui a simplement exprimé son opposition au pouvoir despotique du tandem Ben Bella-Boumediène. Le destin tragique du plus jeune colonel de l’Algérie révolutionnaire et post-indépendance était provoqué par plus d’une ‘‘force’’.

Le chef de l’ex-4e Région militaire, qui était auparavant le chef de la Wilaya VI -Sahara- vivait, avant le clash final, dans le ressentiment des ‘‘dérives’’ de Ben Bella, et surtout la totale ‘‘emprise’’ du colonel Boumediène sur l’armée, méprisant et écrasant au passage les militaires issus des maquis, tels que Mohand Oulhaj, Khatib, Boubnider et autres». Le livre Colonel Chaâbani, rendez-vous avec la mort, de Kamel Chehrit, regorge d’informations intéressantes. Le livre en question se referme par un album de photos, montrant différents portraits du défunt Mohamed Chaâbani, ainsi que quelques clichés avec Ahmed Ben Bella et Houari Boumediène.



Kamel Chehrit- Colonel Chaâbani,

rendez-vous avec la mort.

130 pages. Editions Alger-Livres-Editions

septembre 2016