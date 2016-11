Réagissez

Des comédiens qui se battent pour leurs planches de salut

La Maison de la culture et la salle des fêtes ont abrité les spectacles prévus au programme de la 21e édition.

Les troupes théâtrales de Koléa, Cherchell, Fouka, Bou Ismail, Bordj Bou Arréridj, Miliana, Relizane, Blida, El-Affroun et du TNA s’étant relayées sur les planches pour animer cette 21e édition. En plus des représentations théâtrales, l’âme du MTK, en l’occurrence Youcef Taouint, a enrichi son programme par l’organisation d’une exposition, des débats et des ateliers. Une manière de donner un coup de projecteur sur cet art qui continue à attirer de nombreuses familles. La manifestation du MTK, qui en est à sa 21e édition se déroule dans la simplicité la plus totale depuis toujours.

Youcef Taouint, ses élèves et ses volontaires s’occupent de l’organisation. Les sujets traités, par les pièces du MTK en particulier, font passer à la moulinette tous les gestes, les comportements et les langages de toutes les couches de la société algérienne, sans perdre de vue le volet humoristique. Youcef Taouint et ses comédiens nous proposent une série de miroirs, afin que chacun de nous s’identifie. Rencontré au milieu de la ville de Koléa, Youcef Taouint courait dans une rue, dans l’indifférence des passants pour retirer des photocopies pour la manifestation. «La photocopie coûte 01 dinar», nous confie-t-il.

Ce grand créateur et éducateur demeure toujours à la recherche du «low cost», pour joindre les 02 bouts et pouvoir «monter» sa manifestation dans les difficultés. «Vous vous souvenez des années difficiles, nous dit-il, chaque soirée affichait complet à la salle de l’Ecole nationale des impôts de Koléa, les familles venaient assister à nos spectacles, en dépit de la situation sécuritaire délicate», ajoute-t-il.

Le président du MTK fait appel au ministre de la Culture, afin que celui-ci puisse l’aider. «Nous avons déposé les dossiers au niveau des bureaux du ministère de la Culture et on nous dit qu’il faut attendre la réunion de la commission, cela dure depuis déjà plusieurs mois déclare-t-il, pourtant nous ne sommes pas exigeants», nous indique-t-il. Plus d’une vingtaine de comédiens et de comédiennes formés au MTK travaillent dans les chaînes nationales de télévision, d’autres dans les théâtres régionaux

Les classes du MTK ne désemplissent pas. Le maestro du MTK rase les murs. Il n’est pas bavard. Sa modestie, sa simplicité sa popularité et sa compétence sont reconnues non seulement à Koléa, mais dans le milieu du Théâtre national algérien. Le MTK avait décroché plusieurs prix à l’échelle nationale. Cette association vient d’être invitée au festival du TNA qui aura lieu à partir du 23 novembre 2016.

Le travail de création de Youcef Taouint du MTK s’articule autour du théâtre scolaire, du théâtre pour enfants, du théâtre engagé, du théâtre pour adultes. Youcef Taouint et ses «soldats» collés au flambeau, handicapés par les difficultés matérielles, continuent à faire jaillir la lumière depuis les planches, pour inviter les spectateurs à se découvrir face à leur miroir.