Le grand vizir qui veut changer d’image

Mais qu’est-ce qui fait courir le frère du Président ? On imagine qu’en sortant de l’ombre, refuge privilégié de sa puissance réelle ou supposée, qui nourrit en tout cas tous les fantasmes possibles et imaginaires sur l’étendue de ses pouvoirs, il n’allait pas rester à l’abri des flashs des photographes et des caméras, en somme d’une certaine pression médiatique qui en a fait d’ailleurs immédiatement un sujet prioritaire de l’actualité.

En deux brèves apparitions publiques, l’une devant le siège de l’ARAV, pour apporter son soutien à Rachid Boudjedra qui venait de subir le pire affront de sa vie commis sur sa personne par la chaîne privée Ennahar, l’autre, au cimetière de Ben Aknoun, pour accompagner le regretté Bachir Cherif, directeur de La Tribune à sa dernière demeure, Saïd Bouteflika a réussi à défrayer la chronique, pour reprendre un jargon journalistique consacré, dans l’espoir sûrement de se construire, par petites touches, une nouvelle vocation ou une nouvelle image. La vie au palais devenant par trop étouffante, penserait-on, sortir au grand air ne pourrait faire que du bien…, surtout si on veut s’affranchir de quelques poncifs devenus encombrants (ou carrément compromettants) par les temps qui courent.

Comme s’il s’agissait donc d’une «célébrité» politique ou artistique, les faits et gestes de ce visiteur pas comme les autres, mais que personne n’attendait, étaient scrupuleusement épiés et bien sûr analysés, au-delà de la curiosité que sa venue ne manquait pas de susciter. Le conseiller un peu spécial qui porte bien malgré lui le titre de «grand vizir», comme on porterait une charge royale lourde à assumer, a fourni forcément, aussi bien au monde politique qu’au milieu médiatique, de la «matière» en descendant de manière aussi complaisante dans l’arène. Dans l’affaire Boudjedra, cependant, les choses ne semblent pas tellement avoir bien tourné pour lui. L’accueil plutôt hostile qui lui a été réservé par les sympathisants de l’illustre romancier, venus en nombre témoigner leur solidarité à ce dernier, et dénoncer l’outrage à l’actif de la télé privée la plus paradoxale et la plus contestée en Algérie, démontre que le personnage qui voulait en la circonstance agir comme un simple quidam est encore loin de prétendre pouvoir soigner aussi facilement sa cote de popularité, si telle était son ambition.

Dès qu’il est apparu au milieu de la foule compacte, Saïd Bouteflika a de suite ressenti le souffle d’une animosité contre sa personne, traduite par des signes de rejet et des slogans vindicatifs pour lui signifier que sa présence n’était pas souhaitable dans un rassemblement de gens où les idées qu’on se fait de la démocratie, de la citoyenneté et de la liberté d’expression sont différentes, ou peut-être même à l’opposé, des siennes. Il y a même eu des voix qui se sont exprimées pour le qualifier de… «dictateur» ! C’est dire que l’initiative du frère du Président a failli tourner au vinaigre, si son pré carré qui l’avait accompagné n’avait pas jugé plus raisonnable de quitter précipitamment les lieux, lui laissant juste le temps d’approcher l’écrivain meurtri pour lui marquer son soutien par cette phrase qui a fait le tour des médias : «C’est une ignominie qui vous a été faite…» Malgré le ton conciliant et l’élan de solidarité dont on ne peut douter de la sincérité dont il a fait preuve en ces instants furtifs, il n’a donc pu échapper à la bronca populaire qui a assimilé ce témoignage à de la provocation venant de la part du plus puissant représentant du système contre lequel se déversent quotidiennement la colère et la contestation.

Le coup de grâce a été asséné inconsciemment par Boudjedra lui-même lorsqu’à l’annonce de ces quelques mots de réconfort, il répondit stoïquement à la personne qu’il semblait ne pas reconnaître : «Mais qui êtes-vous ?» Le grand vizir venait là de terminer une offensive de charme en queue de poisson. Il a dû sûrement comprendre à cet instant que se refaire une image n’est pas chose aisée, quand on traîne les marques les plus détestables du Pouvoir. Cabinet noir, clan présidentiel, vrais décideurs, hommes de l’ombre… les qualificatifs les plus sombres n’ont jamais manqué pour désigner le Pouvoir algérien, dont Saïd incarnerait l’une des facettes les plus redoutables. On lui prête une influence et un ascendant sur toutes les décisions suprêmes dont dépend la gestion des affaires du pays.

C’est lui qui nomme et dégomme les personnalités, gère les carrières, intervient dans les contentieux politiques, règle les malentendus, règne sur un empire où les courtisans ne se comptent plus. Une puissance affirmée à l’ombre d’un Président malade qui lui fait confiance. C’est donc sur ce personnage mystérieux mais qui semble bien tenir le gouvernail que se portent les interrogations. Est-il vraiment cet homme de pouvoir qui excelle dans les manœuvres de coulisses pour défendre le système au profit du clan présidentiel ? Ou souffre-t-il lui-même de cet héritage boutéflikien qui lui accorde plus de puissance qu’il n’en a réellement ? S’il s’est toujours gardé de fonctionner jusque-là dans l’opacité la plus totale, confirmant ainsi les critiques qui pèsent sur lui, on ne saura peut-être jamais si cette «sortie populaire» est une nouvelle tentative de sa part (qui en appellera d’autres) pour se positionner autrement dans la scène politique dans la perspective des prochaines échéances électorales, une manière de se redéfinir dans le jeu politique loin des lambris et des salons feutrés de la Présidence.

En termes plus terre à terre, d’aucuns se demandent qu’en voulant adoucir les angles de son image auprès de l’opinion, le frère du Président ne veut-il pas se lancer dans une aventure périlleuse pour forger (forcer ?) un destin qu’il verrait plus grand. Pour l’heure, il reste à la tête d’un «royaume» légué comme une suite naturelle de la descendance, alors qu’on est dans une République. Et si sa puissance n’est pas une simple vue de l’esprit, pourquoi ne l’a fait-il pas intervenir pour réparer le tort causé à notre célèbre écrivain, en appliquant les sanctions réglementaires contre Ennahar ? Pour moins que ça, des concepteurs et animateurs d’une émission humoristique d’une autre télé privée qui ne répond pas aux standars du système ont été jetés en prison comme de vulgaires malfrats. Alors ?