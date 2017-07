Réagissez

Le 10e Festival international d’Oran du film arabe (FOFA) rendra hommage à des artistes disparus cette année, comme la comédienne égyptienne Karima Mokhtar.

Le critique palestinien Bashar Ibrahim, décédé récemment, sera également honoré. Bashar Ibrahim, qui travaillait comme consultant au festival de Dubaï, a beaucoup fait pour faire connaître le cinéma palestinien dans le monde. Un hommage sera également rendu au comédien algérien Hassan El Hassani avec l’édition d’un livre qui lui est consacré.

L’écrivain et chercheur Mouloud Mammeri sera également à l’honneur. L’Algérie célèbre cette année le centenaire de l’auteur de L’opium et le bâton, adapté au grand écran par Ahmed Rachedi. L’acteur égyptien Izzat Alayli, les comédiens algériens Hassan Benzerari et Nadia Talbi et le cinéaste algérien Moussa Haddad seront également honorés.