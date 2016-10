Le film Contre-pouvoirs représentera l’Algérie

Réagissez

Le film Contre-pouvoirs, du réalisateur algérien Malek Bensmaïl, est nominé pour le meilleur documentaire aux 4es Trophées francophones du cinéma, les équivalents des césars. Le film représentera l'Algérie pour cette édition qui se déroulera cette année à Beyrouth.

Le film documentaire Contre-pouvoirs est sorti en 2015. Il raconte la vie du journal El Watan de l’intérieur. Le réalisateur Malek Bensmaïl a filmé, sans censure, la rédaction du journal durant deux mois qui ont précédé l'élection présidentielle de 2014. Il est témoin, sans trucage, de toutes les étapes de la fabrication du journal. Il a filmé les chauds débats qu’animent quotidiennement les journalistes de la rédaction.

Mais, au-delà de cette vie au quotidien, le film retrace également la vie de ce journal qui en 25 ans d’existence est devenu l’emblème de la presse algérienne dans le monde entier. Il met en avant les combats quotidiens que mènent les journalistes d’El Watan et de la presse algérienne indépendante en général contre la censure et l’arbitraire racontés dans ce documentaire. Plus que cela, Contre-pouvoirs donne au public un visage «humain» de ce quotidien qu’ils ont entre les mains chaque matin. Une fois le travail technique terminé, le film a été projeté partout dans le monde.

De Paris à Bruxelles, de Washington à Séoul, le film n’a laissé personne indifférent. Il a suscité des débats là où il a été projeté. Il a reçu des critiques très favorables de la part de la presse mondiale qui lui a consacré de nombreux articles. Mais il n’a toujours pas reçu le visa de diffusion en Algérie où il n’a été projeté qu’une seule fois à l’occasion des Rencontres cinématographiques de Béjaïa en 2015.