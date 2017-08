Le Festival Of Colors Algeria annulé

Réagissez

La troisième édition du Festival Of Colors Algeria, organisé chaque année par la boîte Moov Event’s sur les plages de la wilaya de Béjaïa, n’aura pas lieu aujourd’hui.

Selon l’un des organisateurs, les services de la wilaya ont tergiversé sur la question de la sécurisation de l’événement. Un refus qui ne dit pas son nom. Après avoir autorisé la tenue de cet événement et accepté d’assurer la sécurité des participants, les autorités sont revenues sur leur décision la veille.

«En fait, la direction de la réglementation et des affaires générales (Drag) de la wilaya nous avait promis toute la sécurité nécessaire, et la veille elle a changé d'avis ! On nous a donné l'autorisation d’organiser le festival à Tala-Ilef, sur la côte ouest de Béjaïa, mais on nous a notifié qu’aucun dispositif sécuritaire ne sera déployé pour la journée du 12 août, lors du spectacle musical, afin d’assurer la sécurité d’un rassemblement de plusieurs centaines de jeunes», a déclaré notre interlocuteur.

Pourquoi ? «Ils ont juste insinué que des menaces pèsent sur l’événement, sans donner plus d’explications», dit succinctement notre vis-à-vis. A la question de savoir quelle est la source ou la nature de cette menace qui pèserait sur le festival musical, le membre du groupe a affirmé que les autorités n’ont rien laissé échapper à ce sujet. A cet effet, les organisateurs ont décidé d’annuler le festival en sauvegardant, néanmoins, quelques activités culturelles et environnementales associées à cette fête des couleurs qui consistent en le nettoyage des quartiers de la ville et une exposition des arts au niveau de la Brise de mer.

«C'est une décision longuement réfléchie. Car nous ne voulons pas prendre le risque de mettre en danger des centaines de jeunes avides de loisirs», regrette notre source. Cette dernière ajoute : «Cette décision, qui nous a fait beaucoup de mal, est de nature à nous pousser à aller plus loin et nous allons nous battre autrement.»

Pour rappel, le Holi Festival Of Colors, qui a tenu deux éditions avec succès dans la même région, a toujours été la cible de salafistes très actifs sur les réseaux sociaux et autres conservateurs qui assimilent cet événement à une tradition occidentale contraire à l’islam et aux us algériennes.