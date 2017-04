Réagissez

Fondateur et directeur artistique du Festival international du film de Genève, Tahar Houchi est également journaliste et critique de film. Dans cet entretien, il revient sur la création de son festival, en ne manquant pas de revenir sur les grands axes de l’édition 2017.

- Comment est né le Festival international du film oriental de Genève ?

Il y a 12 ans, j’ai eu l’idée et l’envie de faire un festival à Genève qui souffrait d’une méconnaissance de l’Orient profond. Je voulais ouvrir une fenêtre artistique et complémentaire à la médiatique dominante. Une fenêtre apaisante et authentique pouvant montrer à la fois les complexités et les beautés voilées par l’horreur. J’ai compris, très vite, que cela ne pouvait se faire sans aligner le regard artistique de l’Occident sur cette région diabolisée. Je me suis retrouvé à explorer une frontière riche, complexe et prometteuse.

Celles de l’Orient et de l’Occident, celle d’Averroès et de Dante, celle d’Avicenne et Pascal, celle d’Apulée et Homère, de Kateb Yacine et de James Joyce, celles de Chahine et Godard. En somme, les facettes de l’intelligence. Il faut dire que je me suis lancé dans ce projet fou à l’heure des incompréhensions et des intolérances, en tapant à toutes les portes. J’ai été confronté à des refus, à de l’indifférence et au mépris. A ces gens, j’ai toujours dit merci, car je redoublais de férocité à la mesure de leur détournement de regard.

Je me souviens aussi des personnes, qui, sans vraiment me connaître, par des mots, des gestes et des actions, m’ont galvanisé. A ces gens, je dis doublement merci. Fenêtre pour les Suisses sur l’Orient, c’est aussi une vitrine des cinéastes progressistes, qui sont relégués à la marge, censurés, opprimés et rejetés à cause de leur impertinence, insolence et créativité subversives. En quelque sorte, le Fifog devient leur terre d’asile le temps d’une semaine.

- Le Fifog ne se tient pas uniquement à Genève, mais a des ramifications dans d’autres lieux ?

En effet, outre la célébration de l’art cinématographique, le Fifog a des prolongements promotionnels, sociaux, pédagogiques et formatifs. Je pense que ce festival fait connaître Genève à travers le monde, comme espace de liberté, des droits de l’homme et du tourisme. Le Fifog permet aux personnes modestes d’accéder à la culture filmique à travers des projections spécifiques dans des cafés, parcs, foyers, pour requérants d’asile et dans les communes genevoises que je tiens à remercier pour leur soutien.

Le Fifog se veut, également, un projet pédagogique, visant l’acquisition des compétences en matière d’analyse de l’image et de l’ouverture aux autres cultures. Le Fifog est aussi un espace d’interaction et de formation de jeunes. Cette année, une équipe de plusieurs nationalités filme le festival.

- Qu’est-ce qui a caractérisé cette douzième édition du Festival international du film oriental de Genève ?

Toutes les éditions apportent leur lot de joie, de peine et de difficultés. Souvent les difficultés se transforment en joie. Cela relève de l’incroyable. Il y a des solutions qui tombent d’elles-mêmes. Et le secret de ne pas trop s’affoler quand il y a un problème est de suivre l’évolution des choses. Il y a de plus en plus d’intérêt pour le festival. Nous avons fait un week-end documentaire sur une population de 500 000 habitants. Sur 8 films, nous avons fait à peu près 400 personnes, ce qui est énorme.

Ce ne sont pas des gens qui viennent par hasard. Ce sont des gens qui ont payé leur billet et qui connaissent le cinéma. Ils posent des questions aussi pertinentes sur la forme que sur le fond. Nous ne pouvons être que contents devant cette forte affluence. Nous avons lancé, lundi soir, l’ensemble de la compétition entre longs et courts métrages, mais nous sommes beaucoup plus dans la fiction. Tous les films abordent la thématique du vivre-ensemble.

- Justement, c’est une tradition pour vous que de travailler, chaque année, sur un thème précis ?

Effectivement, notre devise est de travailler à chacune de nos éditions sur un thème précis. Un festival n’est pas un alignement de films hasardeux, mais il y a toute une logique interne, que ce soit un président d’honneur, un invité ou encore un membre du jury. Il faut que la personne en question prouve qu’elle est en relation avec le thème.

L’année dernière, nous avons travaillé sur le thème de la liberté avec l’écrivaine algérienne Ahlem Mostaghanemi. Sur le plan de l’écriture, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas un lien sur le plan de la liberté. Cette année, c’est Azzouz Begag qui a beaucoup travaillé sur le vivre-ensemble. L’édition 2017 est dédiée au vivre- ensemble, qui commence déjà au sein du festival. Dans l’équipe du Fifog, nous avons déjà plusieurs nationalités, dont l’Algérie, la Suisse, la France, l’Italie, la Slovénie, le Maroc, la Tunisie et l’Egypte.

Il est à noter, par ailleurs, que tous les films programmés ont un lien direct ou indirect avec le vivre-ensemble, y compris avec les invités. Le vivre- ensemble, ce n’est pas uniquement entre l’Orient et l’Occident. C’est aussi dans une cellule familiale, dans un couple, voire au sein de l’individu. Nous avons même montré un film qui traite du rapport de la science avec la spiritualité.

- Comment s’est effectué le choix de la sélection des films algériens ?

Il faut dire que j’ai compris très vite que traiter avec les institutions de l’Etat algérien est un parcours du combattant très pénible. Notre secret est de travailler directement avec les organisateurs. Nous avons au moins l’assurance d’avoir des formats de projection de bonne qualité. Ainsi, nous avons traité les films que nous avons reçus, et, bien sûr, nous ne pouvons pas prendre tous les films. Il y a, évidemment, certains critères qui ont prédominé. Nous avons donné la priorité aux films nouveaux, aux films de jeunes et aux films coïncidant avec le vivre-ensemble.