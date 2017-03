«Le désir d’aider les femmes algériennes a été parfois et même souvent sincère »

Réagissez

L’universitaire Denise Brahimi s’intéresse depuis les années 1960 aux relations culturelles franco-maghrébines. Elle vient de publier aux éditions Elkalima, un essai intitulé Femmes autres ou autres femmes. Dans cet entretien, elle éclaire le lecteur sur le regard des Françaises sur les Maghrébines à l’époque coloniale.

- Vous venez de signer aux éditions Elkalima un essai féministe mettant en exergue les relations entre femmes à l’époque coloniale...

J’ai été très heureuse de travailler avec les éditions Elkalima, chez lesquelles j’ai déjà publié un premier essai en 2015, sous le titre Algérie enfermement, littérature, cinéma, peinture ; et cette maison d’édition, (dirigée par une femme), me convenait aussi parce que mon essai actuel (2016-2017) est consacré à un ou à des problèmes typiquement féminins, comme son titre déjà l’indique : Femmes autres et autres femmes. En même temps, ce titre, même s’il indique bien qu’il s’agit de relations entre femmes est un peu énigmatique et j’espère que pour cette raison, il attirera l’attention.

En fait, la quatrième page de couverture en donne l’explication, d’une manière claire je crois, montrant qu’on ne dit pas la même chose selon qu’on parle de Femmes autres et d’autres femmes. La première formule montre qu’on ressent un sentiment d’altérité, alors que la seconde évoque la similitude et l’empathie.

- Vous vous êtes basée sur quelles sources pour élaborer cet essai ?

Il est certain que le sentiment d’altérité est particulièrement fort à l’époque coloniale, même si beaucoup de femmes européennes à cette époque ont écrit des livres qu’elles intitulaient Nos sœurs musulmanes. En fait, on constate que cette attitude, qui se veut pleine de bienveillance, est une attitude paternaliste, reflétant une hiérarchie qui était alors fondamentale.

L’essai actuel s’inspire de plusieurs livres écrits à cette époque et lorsqu’on les lit avec du recul, il arrive toujours un moment où on a le sentiment que les auteures sont porteuses d’une sorte de racisme inconscient, presque inévitable puisqu’il était alors un des fondements du système et un sentiment nécessaire à sa continuation.

- Les femmes européennes avaient une seule quête, celle d’aider les femmes algériennes mais ?

On ne saurait nier que le désir d’aider les femmes algériennes a été parfois et même souvent sincère mais aussi très maladroit. Certes, toute aide matérielle apportée aux mères et à leurs enfants dans les régions très pauvres ne pouvait être que bienvenue mais elle était forcément superficielle et toujours provisoire aussi longtemps que les Algériens de ces régions n’avaient pas les moyens de faire vivre leurs familles ; et il faut ajouter : aussi longtemps que les femmes ne trouvaient aucun appui dans le système juridique quel qu’il soit qu’elles subissaient (aussi bien le système traditionnel que celui apporté par les Français).

- Pourrait-on affirmer que la plupart des femmes européennes ont fait preuve d’un sentiment de supériorité, voire de racisme ?

Il ne faut jamais être trop catégorique lorsqu’il s’agit de relations entre les gens, les émotions et les sentiments sont une affaire très personnelle, une affaire de cœur, pourrait-on dire.

Par ailleurs, chez les femmes européennes, il y a une très grande différence d’implication dans la cause féministe, et c’est l’occasion de rendre hommage à une femme, Hubertine Auclert, qui justement a été une très grande militante de cette cause.

Elle a mené ce combat principalement en France, mais il se trouve que pour des raisons liées à la profession de son mari, elle a séjourné en Algérie un peu avant 1900 et le livre qu’elle en a tiré est très saisissant. Il s’intitule : Les femmes arabes en Algérie (1900). De toute façon, elle était très critique à l’égard de la situation coloniale et l’on peut dire que c’était une femme qui militait sur tous les fronts !

- Justement quelle est votre approche sur le sentiment d’altérité ?

Je crois qu’une des manières d’aborder ce qu’il en est de l’altérité est de l’opposer à son contraire qui est le sentiment d’empathie. S’agissant de ce dernier, il désigne la capacité de ressentir profondément ce que vit et ressent quelqu’un d’autre, même si on a avec cette autre personne de très grandes différences de situation, de niveau social, de culture, etc. Heureusement, et l’on ne peut que s’en émerveiller, l’empathie existe et dans l’ensemble des romans qui ont servi de point de départ à l’essai Femmes autres ou autres femmes, on voit très bien la différence entre les auteures qui éprouvent de l’empathie pour leur personnage féminin et celles qui n’en éprouvent pas.

Pour illustrer le premier cas, l’essai analyse une nouvelle Yasmina écrite par Isabelle Eberhart qui est bien connue en Algérie. Sa situation n’avait absolument rien de commun avec celle de la pauvre petite Yasmina dont elle nous raconte l’histoire (d’abord bergère puis prostituée), mais on sent pourtant, à la lire, d’où lui vient son sentiment d’empathie et même d’identification.

- Le thème de la femme est l’un de vos sujets de prédilection puisque vous avez consacré plusieurs ouvrages ?

Les auteures (et leurs personnages féminins) sont d’autant plus intéressantes que d’une manière générale et pas seulement en Algérie, il leur a été particulièrement difficile de s’imposer et elles ont payé souvent très cher, en souffrances multiples, leur volonté d’écrire malgré tout. Parmi les femmes d’origine algérienne sur lesquelles j’ai eu l‘occasion d’écrire d’autres essais, il y a Taos Amrouche, qui est très impressionnante par la force de son désir d’écrire, alors même qu’elle s’était déjà rendue célèbre en interprétant les Chants berbères de Kabylie.

- A travers votre dernier essai, vous conviez le lecteur à une réflexion certaine sur ces liens solides entre les deux rives de la Méditerranée.

La question me paraît surtout linguistique : il faut que les gens —et les femmes comme les autres— aient une langue commune pour pouvoir communiquer. Mais par ailleurs, le problème ne me semble pas être leur lieu d’origine, et certainement pas comme vous le dites, très justement le fait d’être née sur l’un ou sur l’autre des deux rives de la Méditerranée.