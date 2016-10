Réagissez

La 15e édition du Festival culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA) se tiendra du 17 au 22 décembre 2016 dans la wilaya de Tizi Ouzou, avons-nous appris auprès des organisateurs.

La date limite pour le dépôt des films soumis à cette rencontre cinématographique est fixée au 19 novembre prochain. En marge de la compétition, le commissariat du festival lancera un concours du meilleur scénario de court métrage, a-t-on ajouté. «Les films et les textes doivent être déposés avant le 19 novembre, accompagnés du dossier d’inscription au siège du festival sis à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou», est t-il indiqué. Les catégories de films concernés par la compétition sont les films de fiction (courts et longs métrages), d’animation et les documentaires. Selon le commissariat du FCNAFA, cette édition a pour objectif de rapprocher le produit cinématographique amazigh du grand public, en créant une nouvelle ère de rencontres et de débats, portant sur les différentes problématiques liées au domaine du cinéma et la nouvelle dynamique suscitée par les démarches de l’Etat algérien pour le développement et la promotion de l’art cinématographique. Selon le règlement du festival, la participation est ouverte à tous les réalisateurs de nationalité algérienne, ayant réalisé un film en tamazight.

«Le comité du Festival du film amazigh demeure le seul habilité à accepter ou refuser tout film proposé au festival. Les films sélectionnés pour la compétition officielle seront choisis par le comité de sélection et la liste sera rendue publique», a précisé le comité d’organisation. Le jury du festival est constitué, selon le même règlement, de personnalités culturelles et professionnelles du cinéma.