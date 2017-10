Le Conte de la Cigogne de Meriem Maza : Secrets d’une conteuse atypique...

Réagissez

Scientifique à la base, mais férue de lecture et d’écriture surtout, Meriem Maza, victime d’un tragique accident au Canada où elle poursuivait sa post-graduation, laisse derrière elle un excellent travail littéraire, compilé dans Le Conte de la Cigogne, publié ce mois-ci à titre posthume par les éditions El Ibriz.

Racontant différentes étapes et moments forts d’un vie pleine et chargée à la fois, ce récit autobiographique où l’on reconnaît l’école laïque Kouchet El Khalfa, des coins et recoins de Sétif - sa ville natale - est fascinant et captivant à la fois.

En lieu et place d’un ouvrage de 1000 pages -souhaité par Mimi, comme aiment à l’appeler ses proches et intimes -, l’auteure nous offre un succulent millésime de 100 pages. L’œuvre, d’une âme vertueuse et d’un cœur pudique, mérite d’être lue et relue. En hommage à un être d’exception, sa maman se charge de la dédicace durant tout le SILA au Stand El Ibriz situé au pavillon central D58.