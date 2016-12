Réagissez

Abdenour Djaoui, l’un des principaux comédiens de ce long métrage, nous a expliqué que l’histoire de ce film évoque beaucoup plus un conflit de générations.

Parmi les productions en compétition au Festival national culturel annuel du film amazigh de Tizi Ouzou, qui sont à l’affiche pour la journée d’aujourd’hui, figure Le combat du cœur, de Mohamed Rahal, qui participe avec ce long métrage de 120 minutes.

Ce film sera projeté, durant la matinée, à la salle de la maison de la culture Mouloud Mammeri. L’histoire de cette production cinématographique parle d’«une fille pauvre et issue d’une famille réservée. Son père est alcoolique et son frère est un drogué». Cette fille vit une situation d’enfer à la maison, au point de faire une tentative de suicide, car, après sa réussite au bac, son père et son frère lui ont interdit de rejoindre l’université. Un jeune, issu d’une famille riche et moderne, l’a dissuadée de mettre fin à ses jours.

Quelques mois plus tard, ils se rencontrent, par hasard, à la bibliothèque de l’université et développent une histoire d’amour, et puis, décident de se marier. Toutefois, «le jeune bute sur le refus du père de la fille. Le couple décide alors de prendre la fuite ensemble, pour vivre ensuite un cauchemar». Ainsi, après la tempête, c’est le beau temps, comme dit l’adage. Les parents de la fille n’ont pas trouvé mieux à faire que de se diriger vers la famille du jeune qui a demandé la main de leur unique fille, afin de s’excuser de leur geste.

Après les temps qui coulent, le couple décide de revenir à la maison et de se marier, en organisant une grandiose fête, marquée, notamment, par beaucoup d’émotion. Ce film a été tourné dans les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira et Béjaïa. Abdenour Djaoui, l’un des principaux comédiens de ce long métrage nous a expliqué que l’histoire évoque beaucoup plus un conflit de générations. Par ailleurs, les autres films à l’affiche, aujourd’hui, sont : Une histoire de terres, de Fatma Zamou, Ahebbas, de Toufik Boussekine, et Je te promets, de Mohamed Targui, ainsi que Rif, de Kamel Sehaki, et Ferducuche, de Safia Regane, qui seront projetés à la Cinémathèque de Tizi Ouzou.

Notons aussi qu’hier le public a assisté à la projection des films Amour et Argent 2, de Djamel Kacher, Aswad bi Al Alwan, de Abd El Hak Dernouni, Acherif, de Nadir Teboub, I Nezra mazal Anzar, de Karim Belabed, et Nna El Djouhar, d’ Amirouche Mahmel et Malek Amirouche.