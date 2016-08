Le choix des âmes

Réagissez

L’auteur allemand, Oliver Bottini, ayant signé des polars à succès comme Meurtre sous le signe du zen, L’Eté des meurtriers, revient avec un autre ouvrage policier, traduit par Didier Debord, paru chez Piranha Editions. Il s’intitule Paix à leurs armes. E l’histoire se passe en Algérie.

Et bien sûr littéraire. Questionnement, ce polar -qui est une fiction- parlant de baroud, baroudeurs, de marchands de canons de «seigneurs de guerre», d’intox et de «deals» balistiques, sera-t-il édité en Algérie ? Paix à leurs armes /Oliver Bottini Traduit de l’allemand par Didier Debord Policier / polar / thriller Piranha Editions (2016) 400 pages

Son trait cursif est qualifié de riche et dense, retraçant des histoires émaillées de politique, de personnages vivants d’expédients, de capitaines d’industrie véreux… Ses romans ont été adaptés à la télévision allemande ARD. Oliver Bottini vit depuis 2008 à Berlin et pratique un art martial. Le kung-fu. Zen quoi ! La «zénitude» littérale.

D’ailleurs, il sera le récipiendaire du prix du thriller allemand par deux fois. Pour Meurtre sous le signe du zen et L’Eté des meurtriers. L’on dit qu’il est considéré comme l’un des meilleurs auteurs de policiers en Allemagne et en Europe.

Il bénéficiera de deux bourses littéraires. Celles de la ville de Munich(1999) et de la fondation Bertelsmann. (2001). Ce qui le plongera dans le monde de la finance et des médias. Révélé par son coup… d’essai, le polar, Meurtre sous le signe du zen, Oliver Bottini, sera salué. Car c’est un nouveau «maître» du genre.

Malgré les mises en garde du pouvoir, il décide de mener sa propre enquête. Les pistes qu’il suit le conduisent à une mystérieuse organisation et au cœur du monde très opaque des fabricants d’armes.» Né à Nuremberg en 1965, Oliver Bottini a été élevé et a grandi à Munich, où, dans les années 1990, il étudiera à l’université locale, la littérature contemporaine et l’italien. Et suivra un cursus portant sur la psychologie du marché de la publicité. Il obtiendra même un master. Depuis 1995, Oliver Bottini se consacre à la littérature. Et il en fera désormais son métier.

Bonnes feuilles

Sur la droite débutait la promenade, derrière laquelle, la nuit, le monde semblait prendre fin. Les feux de position de mystérieux bateaux brillaient dans l’obscurité, et au-dessus, les étoiles.

Le grand-père et sa femme allemande habitaient – c’est du moins ce qu’imaginait Djamel – sous l’étoile la plus lointaine.

L’appel à la prière retentit et ils accélérèrent le pas. Ils auraient dû être rentrés depuis longtemps, les rues étaient dangereuses dans l’obscurité. Les barbus n’avaient pas encore frappé à Bologhine, mais, quelques semaines auparavant, une bombe avait explosé à Bab El Oued.

Djamel connaissait quelqu’un qui connaissait quelqu’un dont les amis avaient été tués. Les soldats montèrent dans leurs Jeeps et suivirent le convoi. Les automobilistes montèrent dans leur voiture et repartirent.

La rue Abdelaziz Hamoua était déserte.

Les volets des maisons étaient fermés, mais certaines portes d’entrée étaient ouvertes. Il n’en sortait aucun bruit, bien que la lumière brillât à l’intérieur.

Djamel passa devant la mosquée, mais n’y vit également personne. Il s’arrêta devant la maison d’angle ocre d’un seul étage, avec de hautes fenêtres, dans laquelle il habitait avec son père et sa mère ainsi que les parents de sa mère.

Les volets étaient fermés, la porte ouverte, le couloir allumé.

Quelque chose luisait sur l’une des deux marches de pierre dans la lumière de la lampe : les lunettes argentées de son père. Il les ramassa précautionneusement. L’un des verres était fendu, autrement, elles étaient intactes.

Il trouva sa mère avec ses parents dans la salle à manger. Ils étaient assis sur le canapé, collés les uns contre les autres, ils le suivirent du regard lorsqu’il parut devant eux. La mère haletait, comme si elle avait couru, Djamel avait pourtant l’impression qu’ils étaient tous les trois assis ici depuis une éternité et qu’ils avaient vu quelque chose d’horrible, leurs yeux le lui disaient, qui l’observaient comme les yeux des morts de la tribune du stade de Bologhine, ils avaient vu des guerres et du sang, des assassins et des assassinés.

Une chaise était à terre, renversée, le tapis avait glissé. La télévision était allumée. Un chausson de fourrure de son père gisait devant la fenêtre, retourné, il ne vit nulle part le second.

Djamel quitta la pièce et la maison avant que les occupants du sofa ne retrouvent l’usage de la parole.

Il s’immobilisa lorsqu’il entendit un appel ténu. Sa mère l’avait suivi jusqu’à la porte et elle se tenait là, ses cheveux longs et emmêlés, sans foulard. Elle courbait le dos, comme si elle avait peur d’être vue dans sa nudité et murmurait des choses qu’il ne voulait pas entendre.

Les soldats avaient emmené son père et dit que ce n’était que pour un jour ou deux, si on n’avait rien de sérieux à lui reprocher, on voulait parler avec lui de certains aspects importants de la sécurité nationale, mais il reviendrait dans un jour ou deux, on ne parlerait pas plus longtemps avec lui, dans la prison de Serkadji, appelée également Barberousse, au-dessus de La Casbah. Aucune raison, donc, de se faire du souci.

« Tu rentres, oui ? Tu viens. Allez, entre.

– Mais il a besoin de ses lunettes».

Il se retourna et se mit en route, c’était loin jusqu’à la prison de Serkadji, au-dessus de La Casbah, il fallait traverser tout Bab El Oued, puis gravir la moitié de la colline.

En chemin, il se demanda sans cesse pourquoi ce nom lui était familier – Serkadji.

Il finit par s’en souvenir.

En février, cent morts dans Serkadji, mais n’en parle pas.