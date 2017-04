Le chant des hommes ouvre la compétition officielle

Réagissez

C’est dans le somptueux bâtiment de style néo-classique de Genève, bâti entre 1817 et 1821 — abritant actuellement les bureaux du conseil administratif de Genève, ainsi que ceux de certains services de l’administration municipale, dont les archives de la ville — que des invités de marque ont pu assister à cette cérémonie officielle.

Celle-ci se tient deux jours après le lancement du festival, coïncidant avec le lancement de la compétition officielle. Dans son discours d’ouverture, Patrice Mugny, président du Festival international du film oriental, a indiqué que l’intérêt de ce genre de festival est le dialogue, avec cette idée fédératrice de débattre avec des valeurs en plus. «Ce n’est pas, dit-il, une raison pour tout accepter. Dans certains cas, nous sommes en face de revendications nullement religieuses, mais politiques. Un débat démocratique doit justement avoir lieu. Le Fifog donne la parole aux réalisateurs et aux jeunes pour mener des débats et ne pas tomber dans des compromis. Une société qui débat est une société qui a de l’avenir.

Je considère que ce qui est aujourd’hui difficile, c’est que les échanges soient évités et court-circuités, parce qu’on n’ose pas affirmer le dialogue ou les valeurs des autres. Le Fifog, festival modeste dans ses moyens, mais ambitieux dans ses espoirs, souhaite jouer cette carte de la vie». Abondant dans le même sens, Azouz Begag, écrivain, sociologue, scénariste et président d’honneur du Fifog 2017, estime pour sa part qu’il retrouve à nouveau dans le Fifog l’idée d’un cinéma appelant à ouvrir les yeux et à regarder avec intelligence les autres, à voir le monde à côté. «Nous sommes malades des préjugés. Je pense que nous avons besoin d’avoir des préjugés sur les autres, des idées préconçues pour pouvoir dire quelques mots sur les autres.

On a évidemment tendance à généraliser et à caricaturer les autres. Le cinéma est à la fois magique, émotionnel et intelligent. Il nous oblige à converser ensemble à la fin d’un film pendant quelques minutes et à trouver les moyens de continuer à vivre ensemble. Le monde est dans la tourmente, c’est une bonne raison pour jeter encore plus de passerelles entre les cultures et les peuples et redonner du sens à la fraternité», argue-t-il.

Par la suite, cette cérémonie a été suivie par le lancement de la projection dans la salle de cinéma Simon Grütli de Genève du premier long métrage en compétition, Le chant des hommes, de Bénédicte Liénard et Mary Jimenez. Réalisé en 2015, ce film, d’une durée de 95 minutes, revient sur la thématique de la souffrance humaine des migrants en Belgique.

Ils sont nombreux, hommes, femmes et enfants à trouver refuge dans une église dans l’attente de la régularisation de leurs papiers. En effet, si toutes ces personnes sont de plusieurs nationalités, dont entre autres syrienne, iranienne, marocaine, nigérienne, congolaise et irakienne, elles ont cependant en commun cette même lutte commune pour le recouvrement de leurs droits. Ce film, à forte charge émotionnelle, revient également sur des personnages attachants aux parcours cahotiques. Sous la houlette du curé d’une église de Belgique, cette communauté tente tant bien que mal de s’organiser.

Esma, cette jeune fille au caractère bien trempé est, pour ainsi dire, la cheville ouvrière de ce clan et de ce mouvement de protestation. Kader est, lui aussi, l’un des actants de leurs voix, en entamant une grève de la faim illimitée. Comme le dit si bien Esma, «nous ne voulons pas être des noms sur des listes.» Si seulement 19 personnes arrivent à décrocher leurs papiers, le désespoir s’installe de nouveau chez les autres. Un film qui se termine sur une conclusion ouverte, apportant son lot de méditation sur la souffrance humaine. Présente lors du débat, l’actrice tunisienne, Saïda Manai, est revenue brièvement sur son parcours artistique. Cette comédienne s’est exilée en Belgique après la révolution tunisienne de 2011. Elle a vécu deux ans dans des centres de migrants. Elle confie qu’elle a eu des problèmes de santé et qu’elle a souffert de racisme.

Concernant sa participation dans Le chant des hommes, elle avoue que son rôle n’existait pas au départ dans le casting. «Je suis très attachée à ce film, car il m’a poussée à avancer dans ma carrière cinématographique. J’ai rencontré des migrants fantastiques. Les deux réalisatrices, qui sont très proches des mouvements et des associations de migrants en Belgique, ont réussi à transposer les souffrances de ces êtres humains aux cultures différentes».