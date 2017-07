Réagissez

Le maître du wahrani, Blaoui El Houari et son fils spirituel,...

En guise d’hommage à la légende de la musique wahranie, Blaoui El Houari, nous reproduisons l’entretien qu’il avait donné à El Watan en juillet 2003, chez-lui à Protin, à Oran.

- Depuis votre tendre enfance, vous aviez baigné dans une famille mélomane. Vous avez de qui tenir...

Dans mon enfance, mon père jouait de la kouitra (violon traditionnel). C’est lui qui m’a «inoculé» le virus de la musique. Et ma mère jouait de la derbouka. Mes parents me mettaient sur la meïda (petite table traditionnelle ) et puis je dansais.

- Et votre premier instrument qui vous a marqué...

Mon premier instrument que j’ai adopté dans ma prime jeunesse, c’étaient les castagnettes. Je battais la mesure avec les castagnettes et je chantais en même temps sur des rythmes andalous, égyptiens, marocains, européens et algériens.

- C’est aussi grâce à votre frère que vous jouez de plusieurs instruments...

Oui, il jouait de la mandoline et du banjo. Quand il posait la mandoline, je la prenais et la grattais en cherchant des notes à tâtons.

- Mais encore...

A l’époque, nous avions un café, à M’dina J’dida (la nouvelle ville à Oran). Nous avions un phonographe. On passait des 78 et 45 tours de Abdelwahab, Oum Kaltoum, Salama Belhidjazi... Des disques turcs, et surtout les disques du bédoui, comme cheikh El Madani, cheikh Ettiarti. Et dans le style algérois, celui qui était en vogue, c’était cheikh M’hamed El Anka Allah yarahmou.

- El Hadj M’hamed El Anka vous a-t-il influencé ?

Oui, bien sûr. Tous les artistes de l’époque écoutaient du chaâbi et devenaient polyvalents aussi bien dans l’andalou que le chaâbi.

- La chanson française aussi...

Oui, à l’époque, il y avait Tino Rossi, Charles Trenet, Maurice Chevalier...

- Et puis le fameux fox-trot avec le passage des Américains en Algérie dans les années 1940...

Absolument, le fox-trot, le be-bop, le boogie-woogie... J’ai beaucoup écouté Duke Ellington, Count Basie, Lionnel Hampton, Louis Armstrong,

- La musique américaine vous fascinait…

A l’époque, j’avais environ 15 ans. Et j’étais employé comme pointeur chez les Américains dans les docks d’Oran. Un capitaine américain a été tellement emballé par mon jeu d’accordéon qu’il avait émis le souhait de m’adopter et de m’emmener en Amérique. Je tenais beaucoup à ma ville natale, Oran, alors j’ai décliné cette offre.

- Le rythme diwan avec les percussions karkabou vous a aussi marqué...

A l’époque, dans M’dina J’dida où nous avions un haouch (bâtisse) datant plus de deux siècles, et qui existe d’ailleurs toujours, il y avait dans la même ruelle le saint patron Sidi Kada Ben Mokhtar. Et c’est là que je suis tombé amoureux de ce rythme diwan lors de maintes célébrations de la confrérie de Sidi Kada Ben Mokhtar. Et j’y jouais vraiment du karkabou.

- Vous avez modernisé la chanson bédouine avec votre succès d’estime Rani M’haïr…

Sans prétention, j’ai eu l’idée de prendre les paroles de Rani M’haïr qui est une chanson bédouine des chioukh avec la gasba (flûte de roseau traditionnelle) et j’y ai incorporé une composition moderne, avec des instruments comme la guitare, l’accordéon, la flûte, le tar et la derbouka.

- Mais toujours avec cette allégeance de la «machiakha» (aux maîtres du genre)...

Oui, je n’ai pas voulu dénaturer ce patrimoine si précieux avec cheikh El Hachemi Bensmir qui était un parent, ou cheikh Abdelkader El Khaldi.

- Et par opposition à ce qui se fait actuellement...

Les jeunes possèdent de belles petites mélodies. Mais sans conviction. C’est une errance (Un troupeau sans berger, dans le texte en arabe). Ils ne sont pas bien orientés. Et puis, le laisser-aller au niveau culturel... Le texte des chansons (raï) est un peu vulgaire. Et surtout, ce mélange d’arabe dialectal avec le français. Ce n’est pas beau et nullement esthétique. Actuellement, le jeune chanteur de raï se plaît à chanter ; avec l’âge, il est obligé de faire son bilan. Et la fin... Les jeunes chanteurs devraient être un peu motivés.

- Le groupe Raïna Raï vous rend hommage en reprenant Rani M’haïr et Zabana...

C’est une forme de respect.

- Vous avez beaucoup composé pour les autres...

J’ai composé pour Abderrahmane Aziz, Mohamed Lamari, Saliha Saghira...

- Et Mami...

Je lui ai composé trois chansons : Ghadia, Maândi hadja fenass et Khalina Foufouk.

- Vous aimez ces voix du raï...

Je n’ai pas de préférence. Mais la voix de Khaled est plus timbrée et masculine. On sent qu’il a une caisse de résonance. Mami a une voix pas mal (labass biha), mais pas aussi complète que Khaled.

- Et Houari Benchenet dans le wahrani...

Il est sur la bonne voie.