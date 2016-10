Le barde distingué

Réagissez

Figure de proue de la musique américaine, le chanteur et poète Bob Dylan a bercé et continue encore d’enchanter des générations entières.

Cette légende vivante de la musique populaire américaine des XXe et XXIe siècles, a également influencé des générations entières d’artistes comme Leonard Cohen, David Bowie, Jackson Browne, The Doors, Bruce Springsteen, Talking Heads, The Clash, Nick Cave ou Lenny Kravitz. Agé de 75 ans, Bob Dylan a été ainsi récipiendaire du prestigieux prix Nobel de littérature «pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d’expression poétique». C’est, du moins, ce qu’a soutenu la secrétaire générale de l’Académie, Sara Danius, jeudi soir, au niveau de l’imposante salle de la Bourse à Stockholm. Elle a également ajouté à la télévision publique SVT que Bob Dylan écrit une poésie pour l’oreille. Et que les membres de l’Académie avaient manifesté «une grande cohésion» dans ce choix.

Il s’inscrit dans une longue tradition qui remonte à William Blake, le célèbre poète anglais mort en 1827. «Il est extrêmement doué pour la rime. C’est un sampleur littéraire qui convoque la grande tradition et peut marier de façon absolument novatrice des musiques de genres différents, des textes de genres différents», a-t-elle renchéri. Cette distinction ô combien méritée a suscité une surprise mondiale dans la mesure où c’est la première fois dans les annales du Nobel que ce prix littéraire - créé en 1901 - est décerné à un musicien. Il succède ainsi à la Bélarusse Svetlana Alexievitch.

Pour rappel, Robert Allen, alias Bob Dylan, est né le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota. Durant son enfance qu’il passe à la frontière canadienne à Hibbing, il fait la connaissance du bluesman Big Joe Williams. Il se passionne tout de suite pour le blues en commençant à jouer de la guitare. A l’orée de ses vingt ans, il sillonne les Etats-Unis avant de commencer des études littéraires à l’université du Minnesota. Lors de l’une de ses escapades à New York, il rencontre son idole Woody Guthrie, avant d’enregistrer certains titres avec la chanteuse Carolyn Hester. Il sort, en 1962, son premier opus - aux essences de blues et de folk - au titre éponyme. C’est à cette époque-là qu’il décide de prendre ce nom de scène, et ce, en hommage au poète gallois Dylan Thomas.

Une année après, il sort un second album, The Freewheelin’ Bob Dylan, où sa dimension de poète est révélée. Sa voix prenante et ses textes ciselés lui assurent un succès rententissant. Le succès est alors fulgurant. Quand il reprend le titre Blowin’ In The Wind en 1963, le trio folk Peter, Paul & Mary, élargit encore son public. Une année après, il se familiarise avec la guitare électrique, se lançant vers une musique plus rock. Bringing It All Back Home et surtout Highway 61 Revisited en font une véritable star, grâce aux chansons Like A Rolling Stone et Rainy Day Women # 12 & 35 classées n° 2 parmi les meilleures ventes américaines.

En 1966, il sort son premier double album sur Blonde On Blonde. Pour les connaisseurs, il s’agit là d’un produit qui retrace toute l’histoire du rock. Bob Dylan tourne aux côtés de Joan Baez en jouant dans les plus grands festivals du monde. Durant la même année, il est victime d’un grave accident de moto qui le pousse à se retirer de la vie publique alors que Mr Tambourine Man devient un tube international. Durant plusieurs années, il se consacre à la composition à Woodstock et enregistre plusieurs reprises avec son ancien groupe de scène, The Hawks (qui deviendra ensuite The Band) et qui continuera à l’accompagner régulièrement.

Par la suite, il se lance dans la country avec des albums inoubliables, à l’image de John Wesley Harding et Nashville Skyline, sortis respectivement en 1967 et 1969. A la même période, l’artiste se produit à New York en hommage à Woody Guthrie, et le titre Lay Lady Lay, qui deviendra un des plus grands classiques. Après un passage en superstar au festival de l’Ile de Wight, il sort en 1970 Self Portrait, suivi quatre mois plus tard de New Morning. En 1971, il publie un recueil de poèmes intitulé Tarantula rédigé entre 1964 et 1966. En 1972, il participe à la musique du film de Sam Peckinpah Pat Garrett and Billy The Kid dans lequel il incarne un rôle. De cette bande originale sort le chef-d’œuvre Knocking On Heaven’s Door, qui sera repris vingt ans plus tard par Gun’s N’Roses. Chemin faisant, Bob Dylan décide d’entamer une tournée aux Etats-Unis avec The Band, donnant lieu à l’album live Before The Flood. En 1975, il se distingue avec d’autres beaux titres dont Simple Twist Of Fate et Lily Rosemary and the Jack Of Hearts extraits de l’album Blood On The Tracks. Le chanteur commence alors la tournée «Rolling Thunder Revue» avec de nombreux artistes dont, entre autres, Joan Baez, Joni Mitchell, Roger McGuinn et Mick Ronson.

Au cours de la même année, il sort un autre album à triomphe grâce au titre Hurricane, inspiré de l’histoire du boxeur Rubin Carter, dévoilant au public la chanteuse Emmylou Harris. En 1979, Bob Dylan se convertit au christianisme. Il sort ainsi trois albums de rock à tendance religieuse. Dans les années 1980, il sort sept albums à faible succès, et dans les années 90’ il réalise un autre album avec des stars, à l’image de George Harrisson, Elton John, Jimmie et Stevie Ray Vaughan et David Crosby. Manquant d’inspiration, Bob Dylan opte pour une tournée sans fin dès 1988, le Never Ending Tour. Il remonte la pente en 1997 avec Time Out Of My Mind, qui lui vaut trois Grammy Awards. Après quarante ans de carrière, il offre une synthèse de ses premiers tubes dans Love And Theft sorti en 2001. Artiste prolifique, tissant toujours des textes mélodieux et engagés à la fois, Bob Dylan a sorti en mai dernier son 37e album, Fallen Angels. Muni de son harmonica et de sa guitare, cet artiste à la voix rocailleuse a entamé une tournée baptisée «Sans fin».

Bob Dylan reste un artiste inclassable. Il a réussi grâce à son génie à élargir et à personnaliser des styles musicaux. «Il a mis l’accent sur de nombreuses traditions de la musique américaine, folk, country, blues, gospel, rock’n’ roll et rockabilly, ainsi qu’à la musique folk anglaise, écossaise et irlandaise. Depuis le début de sa carrière, dans les années 1960, Dylan a, par ses textes et par sa recherche de voix nouvelles, marqué la culture musicale contemporaine». Il est à noter que Bob Dylan ne s’est pas prononcé sur cette distinction. Selon l’AFP, le Washington Post qui a contacté des proches, «Dylan est resté silencieux toute la journée de jeudi au sujet de sa récompense». Un de ses amis, le chanteur Bob Neuwirth, a déclaré au quotidien américain qu’il «pourrait même ne jamais faire de remerciements».