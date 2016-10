Réagissez

Le 21e Salon international du livre d’Alger (Sila) se tiendra du 27 octobre au 5 novembre au Palais des expositions des Pins Maritimes (Safex), à l’est de la capitale.

«Après deux décennies, la manifestation est désormais enracinée dans le paysage culturel national et jouit d’une grande attractivité auprès du public et des professionnels des livres algériens et étrangers. L’an dernier, pour son édition anniversaire, le Salon a dépassé 1,5 million d’entrées, avec des records journaliers (320 000 visiteurs le 1er novembre 2015). Le Salon avait attiré 908 exposants, dont 290 Algériens», précise le commissaire du Sila, Hamidou Messaoudi, dans un communiqué rendu public hier.

Il annonce un programme riche et attrayant pour le Sila 2016. Un programme qui sera détaillé lors d’une conférence de presse prévue le 22 octobre à 10h30 à l’auditorium de la Bibliothèque nationale d’El Hamma, à Alger. L’Egypte est l’invitée d’honneur cette année, avec la présence de 100 éditeurs et des écrivains tels que Salem Chahbani et Haithem Abdelfatah. Un hommage sera rendu à Naghib Mahfouz, le seul écrivain arabe à avoir décroché le Nobel de littérature (1988).