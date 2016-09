Réagissez

Scène de la pièce théâtrale El Khitab

Le 11e Festival national du théâtre professionnel (FNTP) aura lieu du 23 au 30 novembre 2016 à Alger.

Une édition qui devait se tenir en mai mais qui a été reportée en raison de la réorganisation des festivals décidée par le ministère de la Culture pour des considérations financières. Comme pour les autres festivals, le budget du FNTP a été réduit, obligeant les organisateurs à réadapter la manifestation. Les théâtres régionaux et les coopératives seront en compétition durant le festival.

Le commissariat que dirige Mohamed Yahiaoui envisage d’organiser, comme pour les précédentes éditions, des spectacles en Off. «En plus de la compétition officielle ouverte au Théâtre national algérien (TNA), aux théâtres régionaux et aux coopératives théâtrales, des activités de proximité sont prévues durant la manifestation», précise le commissariat du festival dans un communiqué rendu public cette semaine.

Il est prévu des rencontres et débats sur la thématique du «Théâtre et immigration». Des professionnels et des universitaires seront également invités à débattre de la question du rapport entre le théâtre et l’université ainsi que celle de la relation souvent problématique entre la mise en scène, la scénographie et la chorégraphie. Les débats seront organisés au nouvel espace M’hamed Benguettaf situé au deuxième étage du TNA.

Discussions et d’échanges avec les critiques et le public

Comme pour la précédente édition, tous les spectacles en compétition seront suivis de discussions et d’échanges avec les critiques et le public en présence des metteurs en scène et des comédiens. Un exercice qui s’impose désormais comme une tradition au FNTP. Le commissariat prévoit également des hommages durant le festival.

A Guelma, à partir du 25 septembre et jusqu’au 29 du même mois, aura lieu le festival régional pour sélectionner la troupe qui représentera l’Est du pays parmi les coopératives et les associations dans la compétition officielle du FNTP. Au théâtre régional de Guelma que dirige Ali Braoui sont en course, entre autres, Al khitab, de Masrah Tadj de Bordj Bou Arréridj, Ach kelbek mat, de l’association El Belliri de Constantine et Hassan al khouaf, de l’association Thala de Tizi Ouzou.

Les sélections de l’ouest du pays auront lieu bientôt au théâtre régional de Sidi Bel Abbès sous la direction de Hassan Assous. Au 11e FNTP, les spectacles seront présentés à la grande salle du Théâtre national Mahieddine Bachtarzi et à la salle El Mougar. Un jury, qui sera bientôt nommé choisira les meilleurs spectacles.