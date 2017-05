Lancement d’un journal électronique d’actualité culturelle

Réagissez

« Les œuvres artistiques qui se créent dans notre pays et qui sont de grande qualité ne sont pas suffisamment médiatisées. La culture est le parent pauvre dans notre paysage médiatique ».

Un journal électronique dédié exclusivement à l’actualité culturelle en Algérie, dénommé www.culture-dz.com, vient d’être lancé sur Internet.

Ce média a comme but de « mettre en valeur les artistes, les écrivains et tous les intervenant dans le monde culturel en Algérie ». « Notre site a comme vocation de donner une visibilité sur internet à tout ce monde de la culture et des arts et contribuer au rayonnement de la culture algérienne, très riche de par sa qualité et sa diversité» déclare son concepteur, Arezki.I.

« Les œuvres artistiques qui se créent dans notre pays et qui sont de grande qualité ne sont pas suffisamment médiatisées. La culture est le parent pauvre dans notre paysage médiatique. Ce qui fait que même le journalisme culturel, un genre journalistique à part entière, est en déclin ces derniers temps », ajoute notre confrère. « Je suis convaincu de la grande importance et de l’utilité de cette démarche pour les artistes, pour la presse et pour toute la société » dit-il.

Le site dispose actuellement de huit rubriques destinées aux différentes disciplines d’art. Il offre une interface agréable, agrémentée de couleurs et fluide pour la navigation. Ce média est conçu par de jeunes développeurs algériens et il est hébergé en Algérie, précise notre interlocuteur.

Pour sa pérennité, le responsable de culture-dz.com compte sur « la collaboration d’annonceurs nationaux conscients du rôle que pourra jouer ce site pour la culture algérienne, notamment en cette période de crise et de perte des repères», ajoute-t-il.