Le Mucem de Marseille est l'hôte d'une grande...

A l’occasion du transfert d’une partie des œuvres acquises pour ce qui aurait dû être le musée de l’histoire de la France et de l’Algérie à Montpellier, une autre dénomination avait été envisagée : musée de l’histoire de la France et du Maghreb.

Le Mucem accueille une manifestation Algérie-France qui comporte trois volets : des installations destinées à présenter les œuvres en dépôt au Mucem, une programmation musicale et un cycle de conférences-débats.

Au cours de cette manifestation seront abordées six thématiques - «Algérie et France : une histoire sans fin ?», «Abd el-Kader-Napoléon III : le mythe des grands hommes», «Archéologie et ethnologie : le poids des héritages», «Visages urbains et architecture coloniale», «La place de la guerre dans les mémoires», «Dépasser 1962» - qui donneront lieu à une présentation renouvelée d’objets. Pour le premier événement, le lundi 10 avril 2017, l’installation réalisée par la conservatrice du musée Fabre Florence Hudowiczconsiste et déclinée en une longue vitrine située devant l’auditorium Germaine Tillon, est consacrée à la fin de l’époque ottomane.

C’est à l’exhibition de trophées que l’on est convié. En effet, au centre de cette vitrine, la selle d’apparat du dey d’Alger, un sabre, les clefs de la Casbah, trois objets qui auraient été «donnés» par le dey d’Alger au comte de Bourmont. Trois éléments qui font sens pour évoquer la conquête. Le reste de l’exposition se divise soit en planches issues de l’Algérie historique, pittoresque et monumentale, soit en tableaux de différents peintres orientalistes de second ordre (Duboc, Lassore, Joinville).

A part les objets liés à la défaite du peuple algérien, d’une étagère et d’une cafetière donnant la touche locale, il s’agit de documents ou de tableaux provenant d’artistes français jetant un regard sur l’Algérie dans un contexte colonial. Rien n’est dit sur la provenance des objets algériens, leur venue dans les collections du Mucem, alors que les clefs de la Casbah ont été l’objet d’une polémique récente.

La voix des rares objets algériens provenant du fonds du Mucem résonne donc faiblement ; en revanche, celle des productions françaises sur l’Algérie (l’Algérie historique, pittoresque et monumentale et les productions orientalistes) se fait entendre fortement. C’est une voix française sur des productions françaises que cette vitrine fait entendre, ce qui explique sans doute le choix de mettre en valeur ce qui symbolise la conquête.

Faisant écho à l’installation, la programmation musicale est le fait de la ‘‘Cité de la musique de Marseille’’. Un choix judicieux permet d’entendre la san’â, un genre de la musique arabo-andalouse empruntant à plusieurs répertoires et interprétés par un trio remarquable : Mouloud Adel (‘ud, chant), Farid Zebroune (mandole, chant) et Madjid Sebillot (derbouka, tar). Le dernier volet de la manifestation est consacré à un cycle de conférences-débats. Les objets n’ont pas de voix par eux-mêmes, leur sens dépend de la mise en exposition ou de la mise en récit.

Cette question aurait été le principal problème qu’aurait dû affronter le musée de l’histoire de la France et de l’Algérie. Le débat ne peut faire l’économie des événements qui ont existé, qu’on ne saurait évidemment pas nier ni occulter de quelque façon que ce soit. Du coup la voix des objets doit être nécessairement tissée à partir de cette exigence historique : la recherche ne saurait se confondre avec la fabrication d’un consensus artificiel.

De la voix des objets, on aurait donc pu attendre des débats renouvelés. Maintenant que l’histoire post-coloniale a établi les modes de la «collecte», n’est-il pas temps de saisir l’occasion de ce transfert pour poser les problèmes muséographiques concrets : provenance et mode d’acquisition des objets, récits dans lesquels ils prennent sens, etc. ?

Certes, il est de bon ton d’inviter des historiens et archéologues des deux rives, mais à condition de connaître, voire de reconnaître des travaux effectués en Algérie sur certains thèmes (par exemple, sur l’Emir Abdelkader qui fut au centre d’un colloque récent au Crasc ou encore sur l’urbanisme), ou en France sur la présentation des trophées.

A quand le renouvellement des cadres de pensée ? A quand de réels débats ? A quand une histoire de l’Algérie qui ne commencerait pas en 1830 pour s’achever plus ou moins en 1962 ? La voix des objets en serait beaucoup plus riche si elle se démarquait franchement d’une nostalgie et d’une imagerie de l’époque coloniale pour poser des problèmes concrets de restitution, d’exposition et de choix artistiques.