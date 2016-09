Réagissez

Emouvant «tribute»

Les fans de l’icône de la chanson de variété latino, Juan Gabriel, lui ont rendu lundi un dernier hommage au palais Bellas Artes, dans le centre de Mexico, où ses cendres ont été exposées, une semaine après sa mort.

Bravant le froid et la pluie, plusieurs milliers de fans du «divo» (masculin de diva) se sont massés aux abords du bâtiment afin de pouvoir se recueillir un instant devant l’urne funéraire du chanteur, exposée dans ce Palais des beaux-arts, où un orchestre mariachi entonnait ses plus grands succès.

Le convoi transportant les cendres du chanteur avait traversé un peu plus tôt la mégapole, escorté par la police, après être arrivé par avion de Ciudad Juarez (nord), à la frontière américaine. Sur le trajet, des automobilistes arrêtaient leur véhicule pour prendre des photos du convoi, tandis que plusieurs chaînes de télévision retransmettaient l’événement en direct.

Le chanteur-compositeur au près de 1000 chansons, qui avait touché des millions de gens avec ses ballades romantiques, traitant de l’amour et de la solitude, est décédé le 28 août à l’âge de 66 ans d’un arrêt cardiaque à Santa Monica, en Californie, au surlendemain d’un concert qu’il a donné devant 17 000 personnes. Gabriel possédait son étoile sur le «Walk of fame», couvert de nombreuses distinctions, dont un Latin Grammy en 2009.

Il avait vendu plusieurs dizaines de millions d’albums. L’annonce de la mort de «Juanga» avait bouleversé les Mexicains, et une grande partie des Latino-Américains qui l’adulaient. Parmi ses succès notables se distinguaient Hasta que te conoci (Jusqu’au jour où je t’ai rencontré), «Asi fue» (Ce fut ainsi), et son premier tube, No tengo dinero (Je n’ai pas d’argent).

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté samedi à un hommage à Ciudad Juarez, où le chanteur avait passé une grande partie de sa jeunesse avant de se lancer dans la chanson. Le président mexicain, Enrique Peña Nieto, ainsi que son homologue américain, Barack Obama, ont rendu hommage sur twitter à l’artiste à l’annonce de sa disparition.