La vie à pleines dents...

Libi entend vivre le second âge musical avec la House raga...

Libi est une voix qui compte dans la nouvelle scène musicale algérienne. Une scène en mouvement ces cinq dernières années.

Libi vient de marquer son retour avec un single, La vida loca (la folle vie). Le clip de cette chanson, la première d’un album à venir, a été présenté à la presse samedi 19 août au California Café, au niveau de la forêt du Paradou, à Hydra, Alger.

Réalisé par Dahlia Antri de Studio DS, le clip, mis en ligne sur la chaîne Youtube de l’artiste, restitue parfaitement l’«atmosphère» de la chanson : la joie de vivre, la volonté farouche de changer de cap, bref, la positive attitude. La réalisatrice, qui en est à son premier clip musical, a choisi Aïn Tagouraït et Chenoua, dans la wilaya de Tipasa, et Palm Beach, à Alger, pour le tournage. Tout est en extérieur jour, où le bleu azur cotoie l’ocre des falaises et le doré du sable. Libi et ses amis savourent le moment dans un décor naturel mis en valeur par des plans bien étudiés.

Les prises de vue aérienne en plongée ont donné une touche très contemporaine au clip, autant que les plans sous l’eau. «J’ai choisi la mer parce que la chanson porte les couleurs de l’été. La plage est un endroit où se rencontrent les jeunes. La chanson ne prête pas à une qaâda à la maison. Dès que j’ai écouté la chanson, j’ai pensé à l’été et à la mer. J’ai proposé le scénario du clip à Libi. L’idée de la chute m’a été soufflée par Libi grâce à un arrêt dans la chanson pour passer de la plage au lounge», a expliqué Dahlia Antri. Libi a travaillé avec Kouks du studio Vi Prod pour la composition musicale de la chanson et les paroles. «J’ai décidé de donner une souffle de jeunesse à ma musique avec un nouveau son. Il faut bien suivre ce qui se passe autour de nous.

Je travaille avec Kouks sur un nouvel album. Nous avons déjà préparé trois morceaux sur huit. Je me sens à l’aise. Je peux dégager mon énergie dans cet album. Il semble plus proche de moi par rapport au premier», a souligné Libi. En 2015, Libi s’est fait connaître avec Ghir el hef, un album acoustique dans une configuration standard (batterie, basse, guitare) et construit sur des textes bien élaborés. Dans le prochain album, Libi et Kouks explorent l’univers vaste des nouveaux sons, mais sans se détacher de la terre algérienne. Il y a de la raga house et de l’électronique à revendre, avec en appui l’autotune pour corriger les tonalités.

Libi a promis un album débordant d’énergie. «C’est ce que j’aime. Nous voulons que les gens soient heureux, bougent. C’est un sytle qui s’écoute en boîte ou ailleurs. Aujourd’hui, avec les kitman on écoute de la musique partout à la plage, au travail, en allant dormir. Sur scène, je peux faire une version acoustique des chansons. Ce n’est pas un problème. Comme je peux chanter avec Dj, comme les rappeurs», a relevé Libi.

«Folie musicale»

Selon Kouks, La vida loca annonce en fait la couleur du prochain album. «Il est clair que Libi passe à un autre style plus électronique. Il y a donc une certaine folie musicale», a-t-il dit. Libi a confié que le nouvel album relance sa vie. «Dans la chanson, je dis bien que je romps le silence. J’ai décidé de casser certains tabous, dire ce que je pense pour être plus à l’aise. J’ai évolué avec ma musique et mes paroles. Sur le plan personnel, j’ai évolué aussi. Il ne faut pas oublier que l’artiste s’inspire de son vécu.

Les paroles de La vida loca sortent de mon coeur, pour ne rien vous cacher. Il faut profiter de la vie. Elle est trop courte», a conseillé la chanteuse. Machi sam’a bik, second titre du nouvel album, fera l’objet bientôt d’un clip. «Nous avons décidé de lancer d’abord La vida loca» en été avec l’objectif d’aller vers un deuxième clip pour la chanson Machi sam’a bik, a promis Dahlia Antri. Les thèmes du prochain album sont, selon Libi, le vécu, les sentiments et les ressentiments par rapport à des situations, les relations humaines... «Ce clip est à 100 % algérien. Nous avons de beaux endroits en Algérie, dont ceux que nous montrons dans le clip.

En tournant, j’ai découvert des endroits que je ne connaissais pas», a-t-elle dit en réponse à une question sur la promotion touristique à travers les clips musicaux.

Le clip du tube planétaire, Despacito (vu par plus de trois milliards d’internautes), a attiré des milliers de touristes vers San Juan, sur l’île de Porto Rico, lieu du tournage de la vidéo accompagnant la chanson de Luis Fonsi et de Daddy Yankee. Dahlia Antri a annoncé qu’elle allait se rapprocher des chaînes de télévision algériennes pour une éventuelle diffusion du nouveau clip. «La vida loca est devenu un groupe. Kouks a le sens du rythme d’aujourd’hui, Libi a une voix exceptionnelle. Je voulais me prêter à ce groupe en lui faisant l’image. J’ai voulu mettre en valeur Libi et les autres femmes.

Au bord de mer, on a envie d’être décontracté, donc, forcément, le garde- robes change ! Nous avons essayé d’être le plus féminins possible tout en restant modestes dans la façon d’être. Il n’y a pas eu une réelle extravagance, peut être, pour le prochain clip... », a relevé Dahlia Antri. Libi a décidé de poursuivre une carrière professionnelle en solo. «En étant seul, c’est plus facile de travailler sur son projet musical, je ne dépends pas d’un groupe dont les membres ont chacun son propre rythme de vie», a-t-elle noté.