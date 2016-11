La vaine quête du bonheur

Réagissez

Scène de la pièce égyptienne El Khalta sihria lil...

La notion de bonheur s’est invitée sur les planches du théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa, à l’occasion de la troisième soirée du Festival international du théâtre (FITB).

Chadi Eddali, auteur et metteur en scène égyptien, a exposé la notion du bonheur avec une approche philosophique dans une pièce entraînante aux couleurs d’un drame social, qui porte le titre prétentieux de El Khalta sihria lil saâda (Le mélange magique du bonheur). Elle a été jouée avant-hier pour la première fois hors Le Caire, procurant du bonheur à un public nombreux. Sept comédiens partagent une scène qui porte un décor de marches et d’estrades, une lourdeur de moyens à laquelle nous ont habitués les Egyptiens.

Le sujet est traité à travers les illusions que fait miroiter un praticien fourbe, qui prétend pouvoir vendre de la joie. Chacun des autres personnages, femmes et hommes, vient pleurer son mal-vivre se disant malheureux dans sa vie. Le fonctionnaire, consciencieux dans son travail, n’est pas heureux. Une jeune femme, amoureuse de son homme, est malheureuse dans son couple. Une femme qui étale sa richesse ne trouve pas le bonheur dans l’argent. Une autre fille, enfant unique, se lamente sur sa vie d’incomprise.

Un jeune homme, enfant tranquille, se réfugie dans la drogue pour oublier la guigne qui contrarie son ambition de devenir acteur. Pour compléter le tableau, une autre femme dit toute son amertume à la perte de confiance en les siens. Face à cette fournée de patients, beaux et tristes, les conseils du praticien puisent dans le registre de l’imposture pour mettre son monde sur des sentiers déroutants. Le rôle est campé par Mohamed Hafzi, que l’on a vu dans la même maîtrise du jeu et la forte présence et l’assurance sur scène dans No exit, représentée lors de la septième édition du FITB.

Une autre pièce qui ne manque pas d’ailleurs de philosophie, puisque trempant dans les idées de J. P. Sartre. La pièce El Khalta sihria lil saâda n’invente rien, elle emprunte à la réalité de l’humanité une quête parfois vaine du bonheur et surtout une conception erronée de ce même bonheur que l’on pense ou prétend trouver là où il ne se trouve pas. Que des chimères ! Le fonctionnaire pense pouvoir le trouver en s’enrichissant par la corruption. Rien n’y fait.

La femme qui vit un amour à sens unique s’est efforcée vainement à intéresser son homme. Le jeune comédien contrarié multiplie les rencontres amoureuses dans le monde virtuel des réseaux sociaux en cherchant à faire braquer sur lui des lumières. La quête des uns et des autres est vaine. L’être humain demeure un éternel insatisfait.

Mais qui l’est plus entre la femme et l’homme ? La pièce, qui met en scène trois femmes plaintives (contre deux hommes) semble pointer du doigt la première. La joie ne se vend pas, elle se décide en dehors de l’opulence et de l’indigence. Chadi Eddali, le metteur en scène, et ses comédiens le rappellent à notre bon souvenir dans une pièce à voir qui donne à rire et à réfléchir.