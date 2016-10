«La troisième mondialisation implique les identités»

Réagissez

«Informer n’est pas communiquer», c’est ce que s’emploie à expliquer, ces dernières années, Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS, fondateur et responsable de la revue internationale Hermès et auteur d’un livre qui porte en titre cette affirmation.

Invité récemment pour animer un café littéraire au théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa, Dominique Wolton a donné des éléments de réponse à la question de savoir pourquoi il est si difficile de nos jours de se comprendre. Les rapports d’altérité se compliquent au moment où est relevée la contradiction dans un contexte saturé pourtant par les moyens techniques de communication. Notre temps est celui de l’information qui s’est industrialisée, du pouvoir des «GAFA» (Google, Amazon facebook, Apple) et des réseaux sociaux qui rythment nos vies.

Le chercheur le souligne et met le doigt sur les «frontières de l’incommunication» au milieu de la foison technique et les tas d’informations échangées sur la grande Toile. «On est devenus autistes sur internet», relève Dominique Wolton, qui avance cet oxymore interpellant de «solitude interactive». Selon lui, après la chute du communisme et l’imposition du modèle démocratique et du «capitalisme triomphant», la mondialisation a fini par imposer un malaise. «Tout le monde sait tout. Le monde est devenu instable et dangereux», soutient-il en invitant à se méfier d’internet, qui «change les conditions de la politique».

C’est aussi «la mondialisation de l’info» et dans son sillage trois grandes ruptures ont eu lieu, selon lui. D’abord les récepteurs, que sont les citoyens, sont intelligents, de plus en plus incrédules et donc trieurs de l’information. Ensuite, la profusion de messages fait que «l’information ne suffit plus à créer la communication et il y a conflit entre la vitesse de l’information et la lenteur de la communication».

«Eviter de ‘‘se googlisER’’ comme l’a été l’Europe»

Enfin, «pour se comprendre il faut des mois et des mois», constate le conférencier. La négociation devient alors impérative dans le processus de communication, tout comme s’impose la cohabitation. «On n’est pas d’accord mais on ne s’entretue pas», commente-t-il. Pour Dominique Wolton, il y a une troisième mondialisation, «celle que nous n’avons pas vu venir» dit-il, qui implique les identités et qui succède à la mondialisation économique. «La face sud de la Méditerranée a de quoi établir des liens très forts», estime-t-il. «Ce qui se joue en Europe c’est en partie ce qui peut se jouer chez vous», soutient le conférencier.

Cette troisième mondialisation ne se fait pas loin de la communication, suggère le fondateur de la revue Hermès, qui voit dans les «avantages linguistiques» de la rive sud de la Méditerranée un «facteur de communication extraordinaire». En appelant à organiser les «aires linguistiques», il n’omet pas d’encourager aussi à «passer du technique vers les hommes», considérant que l’Algérie, en tant que «pays fermé» permet la création d’une identité et d’éviter de «se googliser comme l’a été l’Europe».