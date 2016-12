Réagissez

Azzedine Mihoubi (ministre de la Culture), Ahmed Rachedi,...

Les Premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud se déroulent jusqu’au 22 décembre.

Pn 1970, Ahmed Rachedi, alors directeur de l’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (ONCIC), a reçu à Los Angles des mains de Claudia Cardinale et de Clint Eastwood la statuette dorée de l’Oscar du meilleur du film étranger pour le long métrage Z, de Costa Gavras.

La statuette a été montrée, dimanche soir à la salle de la base du 5 Juillet de GTP, lors de la cérémonie d’ouverture des Premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud. Le public présent a beaucoup applaudi ce grand trophée, le premier pour un film arabe et africain, mais également le cinéaste Ahmed Rachedi. «Cet Oscar est celui de l’ensemble du cinéma arabe, pas uniquement algérien. Cette année, une dizaine de films arabes ont été portés dans la longue liste des Oscars.

C’est déjà une victoire. C’est la preuve de la capacité du cinéma à exprimer actuellement le vécu et les préoccupations du monde arabe. Nous devons aller vers la coproduction des films. Le cinéma, à mon avis, doit être financé par le public à travers la fréquentation des salles», a plaidé Ahmed Rachedi. Il a rappelé son expérience avec le film Le moulin de Monsieur Fabre, avec les comédiens égyptiens Izzat Alaili et Hassan Mustapha. «C’était une manière de faire parvenir nos films avec d’autres accents.

On évoque souvent le parler algérien qui serait inaccessible au Moyen-Orient. Le cinéma est lui-même une langue», a-t-il ajouté. «Ahmed Rachedi nous a habitués à des films sérieux, des films immortels. Je découvre à chaque fois la jeunesse de ce réalisateur», a déclaré, pour sa part, Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture. «Nous voulons que la culture soit une roue essentielle pour le développement, soit au même niveau des priorités que les autres secteurs. Je salue les entreprises privées qui ont organisé et financé cet événement et je rends hommage aux enfants, aux cadres et aux compétences de cette région qui ont cru à la possibilité de réaliser un rêve», a-t-il relevé. Il a rappelé que les films programmés aux Premières Rencontres de Hassi Messaoud sont ceux proposés par les pays arabes aux Oscars 2017. «Le fait que des films et des cinéastes arabes soient liés à la liste des Oscars est très important.

Nous savons qu’il faut beaucoup de moyens financiers et de soutiens diplomatique, médiatique et politique pour qu’un film arrive au niveau des Oscars», a-t-il dit. Azzedine Mihoubi a fait un plaidoyer en faveur de la coproduction cinématographique entre pays arabes. Le ministre a annoncé l’avant-première du film Zeus, de Paulo Félipé Montéro, pour le 5 janvier 2017 à Alger. Cette coproduction algéro-portugaise revient sur la vie du président portugais, Manuel Texeira Gomès, mort en exil à Béjaïa en 1941. Abdelkader Djellaoui, wali de Ouargla, a souhaité pour que les Rencontres de Hassi Messaoud soient l’occasion pour des échanges et des débats entre professionnels.

«Ces Rencontres de Hassi Messaoud permettent de faire une promotion touristique pour le Sud algérien. Et j’invite les professionnels du cinéma arabe à venir tourner ici et profiter des décors et des sites historiques et culturels du Sahara», a-t-il déclaré. Hassan Benzerari, coordinateur des Rencontres, a salué la grande contribution des opérateurs économiques de la région dans le financement de l’événement culturel. Il a cité, entre autres, Maher Tliba, patron de ETTP.

Comme il a salué le soutien des responsables des bases de Sonatrach et des responsables locaux. Un hommage particulier a été rendu au comédien Abdelkrim Kâarar, qui a interprété le rôle de Boubekeur dans le film Patrouille à l’Est, de Amar Laskri, et qui vit à Ouargla. La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de plusieurs stars du cinéma et de la télévision arabes, comme les Egyptiens Khaled Abu Naga et Tarek Abdelaziz, le Tunisien Lotfi Abdeli, la Syrienne Suzanne Nedjmeddine, l’Irakien Mustafa Halkawt, la Yéménite Khadija Es-Salami, le Marocain Saïd Khellaf, les Algériens Nawal Zaâtar, Chafia Boudraâ, Lotfi Bouchouchi, Noureddine Chelouche, Badis Foudala... Une dizaine de films seront projetés jusqu’au 22 décembre au niveau de la salle de GTP (voir El Watan week-end).