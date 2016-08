La Sirène de Faso Fani De Michel K. Zongo Dimanche 5 septembre, à 17h

Réagissez

Pour cette quatorzième édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa, qui se tiendront du 3 au 9 septembre, pas moins de 26 films ont été sélectionnés. El Watan Week-end a retenu cinq longs et courts métrages à voir absolument, une occasion de rencontrer les réalisateurs sur place.

La Sirène de Faso Fani part à la rencontre des ex-employés de la célèbre manufacture de cotonnade burkinabée pour révéler les conséquences désastreuses de la politique économique mondiale aveugle des réalités locales, celle de Koudougou, la ville dans laquelle je suis né il y a 40 ans. Fermée en 2001, ce sont des centaines d’employés qui sont mis brutalement au chômage, des milliers de personnes qui sont plongées subitement dans la misère, et une ville entière qui subit de plein fouet les conséquences d’une fermeture inexplicable et qui depuis peine à se relever. Plusieurs années après cette catastrophe économique et sociale, le réalisateur part à la rencontre de cette ville qui n’est plus que l’ombre d’elle-même, de cette usine qui a marqué son enfance.